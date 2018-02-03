陕西农业稳中向好 农民人均可支配收入突破万元大关

2017年陕西省农民人均可支配收入突破万元大关。
西部网讯（记者 白华武）陕西省农业工作会议今天（2月3日）在西安召开，记者从会上获悉，过去五年全省农业发展稳中向好，农民收入持续增长，2017年农民人均可支配收入突破万元大关。
陕西省农业厅党组书记、厅长文引学介绍说，过去五年，全省农业系统按照“强产业、保供给、促增收”的思路，围绕农业供给侧结构性改革要求，下大力气抓产业提质增效、抓经营主体培育、抓一二三产融合、抓农村改革创新、抓基础能力建设、抓产业精准扶贫，加快推进特色现代农业发展，取得了阶段性成效。
其中，粮食总产量首次连续五年稳定在1200万吨以上，水果、牛羊肉、蔬菜、茶叶产量逐年增长，规模化、设施化水平进一步提高；苹果、猕猴桃品牌效应扩大，洛川苹果品牌价值跃居中国农产品第二位；质量安全县覆盖三分之一农业县区，主要农产品抽检合格率达到99.5%；农产品加工率超过60%，休闲农业产值年均增速超过15%；农村承包地确权登记颁证率达到97.22%，较全国提前一年完成既定目标。
此外，陕西省还集中资金打造了22个产业转型升级示范县，培植认定362个省级现代农业园区，培育12个省级加工园区，创建21个中国美丽休闲乡村，培育47个明星企业，创建913个省级示范社、1772个示范家庭农场，认定427万名职业农民，成立28个现代农业产业体系，实施农机深松整地1000多万亩，为特色现代农业发展和农民增收奠定了坚实基础。
记者还了解到，随着特色现代农业的发展，全省农民收入也实现了持续增长。2017年全省农村居民人均可支配收入突破万元大关，五年年均递增达到10.3%，增速比全国高出2-3个百分点，城乡居民收入比由3.6:1下降到了3:1。
编辑： 孙鹏
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