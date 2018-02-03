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俩男孩因琐事争吵 家长得知后将一男孩推下山沟

时间：2018-02-03 20:49:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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俩男孩因琐事争吵 家长得知后将一男孩推下山沟

2月2日晚18点40分，陕西省咸阳市公安消防支队接报警称，彬县义门镇信合银行对面山沟有人坠落，目前情况不明。

 俩男孩因琐事争吵，家长得知后将一男孩推下山沟。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）2月2日晚18点40分，陕西省咸阳市公安消防支队接报警称，彬县义门镇信合银行对面山沟有人坠落，目前情况不明。

接警后，彬县消防中队立即派救援组赶赴现场。

经勘查询问了解到，两名初一男孩因琐事在校发生争吵，一名家长得知后，将二人带至偏僻处，乘受害人不备将其推下深约40米山沟内。

随后，救援官兵当机立断携带担架和救援绳索下沟搜寻，通过不间断搜索终于发现受害人，官兵们随即用担架将受害人固定绑好，在村民协助下将被害人成功救出。

编辑： 王瑜

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