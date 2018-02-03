兰乔圣菲小区居住8年，房产证为何住宅变公寓？
兰乔圣菲小区居住8年，房产证为何住宅变公寓？
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙） 陈先生在西安太白南路的兰乔圣菲小区已经住了有八年时间了，不过，从入住这里开始，有一个问题就始终让他心烦。
陈先生：“当时就是房产证承诺的一年，然后一直办不下来，孩子没法上学，我也没法落户。”
买了房子，没有房产证，陈先生说，当时购买时，房子五证齐全，没想到房产证却一拖就是八年，这些年，业主们为了房产证也是费尽了周折。
业主：“也打官司了，也胜诉了。”
就在最近，拖了八年之久的房产证终于可以办理了，不过，当业主们满心欢喜去交税办理时，又出了问题。
业主1：“我们看上面的住房性质变成了公寓，我们确实没想到。”
业主2：“合同上白纸黑字写的是住宅，怎么又变成了公寓。”
合同上的住宅变成了公寓，看似差别不大，其实住房的性质已经发生了改变，随之而来的各种税费后续问题也接踵而至。
业主：“还给我们出了一份协议，不签这个协议就没办法办理。”
在这份补充协议上，开发商做出了性质更改的解释，理由是当年没有公寓的选项，这让业主们无法接受。
业主：“这简直就是在骗我们业主。”
记者了解到，合同都在房管局备案，大多数业主也已经交了多年房贷，房屋性质悄然改变，到底为什么？
记者随后也赶到西安高新管委会，记者在房产税务部门了解到，目前房屋的性质已经发生了改变。
工作人员：“这个现在就是公寓，不是住宅。”
工作人员说，公寓和住宅两者在税费的征收上可以说几乎翻倍。
工作人员：“这个住宅是按照百分之一或者一点五收取，公寓是百分之三收取，一房一价。”
在高新管委会房产业务大厅，一位工作人员表示，由于是周末，具体房屋性质变更详情只能周一再来询问，随后对于这一问题，记者也致电开发商陕西华岭房地产公司工作人员进行了解。
工作人员：“这个当时就是五十年，没有说是住宅呀。”
记者：“那为什么合同上写的是？”
工作人员：“这个政策改了，我也没办法。”
对于住宅性质的改变，工作人员言语含糊，表示自己并不清楚详情，只能再去找相关领导，在多个部门的推诿之中，似乎只能让业主们吃了哑巴亏。
业主：“我觉得就是在欺骗我们。”
对于突然改变的房屋性质，以及翻倍的税费，目前兰乔圣菲的业主们也准备走法律途经，进行维权。
编辑： 王瑜
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