天太冷车主为给车油箱“加热”，不慎将铲车点着。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛） 今天（2月3日），在西安南郊的一所小区内突然冒起浓烟，一辆铲车不慎着火，而起火的原因竟然是车主为了给车加热。
上午11点半左右，当记者赶到着火现场时，天空还飘着阵阵浓烟，发现火情后，小区所在社区的工作人员已经赶到现场，疏散周围群众。
小区物业的负责人表示，事发后，她便组织现场人员进行救火，但火势似乎并没有被及时控制。
据了解，着火的是小区院内通道上停着的一辆铲车，据物业负责人说，这辆车是负责清理小区内建筑垃圾的，今早车主突然发现车子无法正常启动，发现是天太冷，柴油车油路被冻，便准备给车加热，没想到最终弄巧成拙。
物业办工作人员：“他们是要拉垃圾，油箱肯定冻着，然后自己烤油箱呢。”
几分钟后，消防车赶到现场将火扑灭，所幸这起事故没有造成人员受伤。看着自己的车，因为自己一时大意烧的只剩下车架，一旁的车主有些失控。
铲车车主：“我给你说我这损失我都想死。”
记者：“你烤油箱了没？”
铲车车主：“那冻住了。”
天太冷车主为给车油箱“加热”，不慎将铲车点着。
事发后，除了小区物业办，辖区街办安检等工作人员也赶到现场，做最后的安全排查。事故虽然已经被控制，但距离着火点不到十米的位置堆放的杂物，让小区业主心有余悸。
物业负责人：“这昨天到今天是整个楼道清理，十几个人清理了一天，清理了两栋楼。”
记者在祭台新苑小区的楼道内仍然可以看见到处堆放的杂物，如沙发门板、电动车，甚至还有人将共享单车抬回家，堵在了安全通道上。试想如果楼内一旦出现火情，那后果将不堪设想。在这起铲车着火事件之后，我们还发现，小区物业负责人曾组织过灭火，但却仅仅动用了小区内的部分灭火器，而近在咫尺的消防栓却一直都没人开启，这又是为什么呢？
记者随后来到小区2号楼，打开楼内的消防栓，结果却让人意想不到，消防栓内竟没水。
经过多次测试，祭台新苑小区4栋楼的所有消防管道全部没水，有些阀门已经变形老化，甚至还出现了生锈的迹象。而消防设备的日常巡查，签字备案，物业也从没进行过。
记者：“我有个情况跟你反映一下。”
太乙路街办工作人员：“你说。”
记者：“一号楼的消防栓打开就没水。”
天太冷车主为给车油箱“加热”，不慎将铲车点着。
听闻这样的消息，这位街办领导也显得有些气愤，赶忙拿起手机。
太乙路街办工作人员：“我给他（华龙物业经理）说了，明天必须把水供上。”
看来，对于此事，这位街办领导先前似乎并不知情，可是在小区走访时，记者却在业主那得知，这祭台新苑消防栓没水的情况，早在去年就已经有人反映过多次。
时隔近一年，同样在消防栓没水的情况下，小区再次发生火情，这恐怕已经不能再用漏洞或是疏忽来解释了。俗话说吃一堑长一智，但小区物业这样的表现，相信所有业主都不会买账。同样作为辖区的监管部门，又是否检查到位了呢？
太乙路街办工作人员：“督促太乙城的物业，华龙物业公司，赶紧把消防栓的水供上，不供水该罚就罚。”
编辑： 王瑜
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