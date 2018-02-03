代理公司内部矛盾骑手被欠薪 饿了么：下周陆续到账

代理公司内部矛盾骑手被欠薪，饿了么回复：下周陆续到账。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 平时一到中午，很多办公楼下都是骑手云集，外卖小哥扎堆送餐。今天（2月3日）中午，在西安北郊一个大厦楼下也来了不少饿了么的职业外卖小哥，不过他们可不是送餐，一个个都有苦难言。

骑手1：“我们两个多月的工资，少则九千，多则上万块钱（没发）。”

骑手2：“一百多个呢，也就是说他欠我们一共得有一百多万啊。”

骑手3：“今天拖明天，明天拖后天。”

大伙说，他们都是被一家代理公司雇佣的。要说这事其实和人家饿了么公司也没啥关系，是这家代理公司拿着大伙的辛苦钱就是不给。

骑手：“西安速风餐饮服务有限公司。”

记者：“这个就是代理商吗？”

骑手：“对。”

随后，记者跟随骑手们来到了这家公司，但公司工作人员却对工资未发的情况矢口否认。

工作人员：“已经给了你们那边负责人了，你们去找彭总。”

记者：“他不是你们公司的吗？”

工作人员：“不是。”

代理公司内部矛盾骑手被欠薪，饿了么回复：下周陆续到账。

工作人员说，骑手的工资全部给了一位姓彭的负责人，和他们不是一回事，这些骑手也和他们公司并没关系。但记者却在公司发现了一本工资单，在这个工资单上，骑手们的姓名以及工资明细都清楚地标记着。

记者：“他们不是你们公司的，那工资单为什么在你们这里呢？”

工作人员：“……”

面对记者的种种质疑，公司负责人都没有直面回答。随后，记者联系了饿了么上海总部，了解到了实际情况。

记者：“姓彭的这个人和我见到的负责人是一家公司的吗？”

饿了么工作人员：“是的，是我们的加盟商，他们有两个合伙人，两个人有财务矛盾，一个愿意发，一个不愿意发。”

目前，辖区劳动监察大队与饿了么总部都已介入调查。

饿了么工作人员：“经过协调，现在已经达成了一致，可以发工资了。”

记者：“什么时候骑手可以拿到工资？”

饿了么工作人员：“下周可以，陆续都会到账的。”

代理公司内部矛盾骑手被欠薪，饿了么回复：下周陆续到账。

编辑： 王瑜