大冷天公交司机掏钱配“暖垫”，1个月被顺走5个。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇） 冬天一大早坐公交车，你有没有被冰冷的座位冰到呢？有位公交司机自己掏钱，给公交车上配了坐垫。

李师傅：“天冷的那几天，我看见乘客坐下又起来，非常冰冷的感觉。”

做好事不留名，这些垫子可都是教育专线公交司机李师傅自己掏钱买的。

乘客：“我自己感觉非常温馨，非常舒服，有一种到家的感觉。”

乘客：“太好了，太用心了。”

不过，公交车上有了垫子这两个月，车上发生了让人啼笑皆非的事。

李师傅：“一个月下来丢了五个。有人说，这谁的垫子咋没拿，逗得人想笑，我从倒车镜看见有人拿了个米黄色的东西，我第一反应是我的垫子，到站上发现垫子又少了一个。”

编辑： 王瑜