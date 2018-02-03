西安市十六届人大三次会议开幕 上官吉庆作政府工作报告

西安市十六届人大三次会议开幕。
会议由西安市人大常委会主任胡润泽主持。
西安市市长上官吉庆作政府工作报告。
西部网讯（记者 李媛 鄢山宇 赵昊） 2月3日下午，西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西大会堂隆重开幕。来自全市各条战线的市人大代表，肩负人民重托，出席盛会，履行宪法和法律赋予的神圣职权，奋力谱写新时代大西安大发展新篇章。
陕西大会堂气氛热烈而庄重，巨型国徽悬挂在主席台帷幕中央。会场内“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力追赶超越，践行‘五个扎实’要求，为加快大西安国际化进程而努力奋斗！”的巨幅标语格外醒目，表达了全体代表的共同心愿。
担任大会执行主席的是：王永康、胡润泽、岳华峰、刘春雁、韩宝生、秦鸿学、王凤萍、薛振虎、王德安。
大会应到代表563名，实到510名，符合法定人数。
会议由市人大常委会主任胡润泽主持。下午3时整，胡润泽宣布大会开幕，全体起立，奏唱国歌。
这次大会的指导思想和主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，落实中央和省市委决策部署，认真履行宪法和法律赋予人民代表大会的职责，充分发挥代表作用，依法履行职权，听取和审议市人大常委会、市政府、市法院、市检察院工作报告，审查和批准年度经济社会发展计划和预算报告，动员和带领全市人民在中共西安市委的坚强领导下，凝心聚力、改革创新、埋头苦干，奋力谱写新时代大西安国际化建设新篇章。
在热烈的掌声中，市长上官吉庆代表市政府向大会作政府工作报告。报告共分为四个部分：过去一年工作回顾；今年工作总体要求和主要目标；2018年重点工作任务；全面建设人民满意政府。
上官吉庆在政府工作报告中说，过去的一年，是大西安追赶超越进程中极为重要的一年。一年来，在省委、省政府和市委的坚强领导下，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧扣“五新”战略任务和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，全面推进“九大关键行动”，较好完成了市十六届人大一次会议确定的各项目标任务，大西安建设实现精彩开局。
上官吉庆指出，过去一年西安扎实推进经济持续健康发展，多项指标创近年新高。生产总值完成7469.85亿元，同比增长7.7%，总量在15个副省级城市中进至第9位，实现历史性跨越。签约引进项目847个，投资规模达2.35万亿元，为历年最高，被环球网评为“2017最受国际关注中国投资城市”。全社会固定资产投资增长12.9%，同比提高10.9个百分点。社会消费品零售总额4329.5亿元、增长10.5%。进出口总值2545.4亿元、增长39.1%，增速位居副省级城市第二。一般公共预算收入完成654.5亿元、增长9.7%，其中税收增长20.4%，位居副省级城市第一。市场主体总数达到101.6万户，成为全国第7个过百万的副省级城市。净增“五上”企业685户，创近五年最高。科技进步对经济增长贡献率达到60%。
上官吉庆指出，过去一年西安市扎实推进农业现代化建设，特色农业发展亮点突出，蓝田全域旅游经验在全国推广。扎实加强文化建设，文化软实力显著增强，成功蝉联“全国文明城市”。扎实做好保障和改善民生工作，着力破解民生“九难”，129项民生重点提升工作和“十个一”民生工程顺利推进，连续6年荣获“中国最具幸福感城市”称号。扎实落实全面从严治党，作风建设取得突破性成效，西安市干部作风在省上组织的群众满意度调查中创8年来最好成绩。这一年，西安市各级干部都很拼！要为我们的干部点赞！这一年，西安很出彩！要为全市人民点赞！
上官吉庆提出，今年西安市主要预期目标为：生产总值增长8%左右，规模以上工业增加值增长7.5%左右，全社会固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长9%左右，一般公共预算收入增长8%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长7%和8%左右，城镇登记失业率控制在4%以内，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右，万元生产总值能耗下降3%，主要污染物排放总量削减完成省上下达任务。
上官吉庆指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。最近，国务院正式批复了《关中平原城市群发展规划》，明确提出西安建设国家中心城市的发展定位，进一步标定了西安以深度融入“一带一路”建设为统领，打造具有历史文化特色和亚欧合作交流的国际化大都市的战略目标，使全市追赶超越的方向更加明确、路径更加清晰、信心更加坚定。我们一定要抓住这一难得的历史机遇，坚持低调务实不张扬、埋头苦干，以时不我待、只争朝夕的状态投入工作、奋力拼搏，努力开创新时代大西安大发展的新局面。今年将重点做好八个方面工作：推动高质量发展，着力构建具有西安特色的现代化经济体系；深入实施创新驱动战略，着力培育壮大发展新动能；主动融入“一带一路”大格局，着力打造国际重要门户枢纽；坚定文化自信，着力建设世界文化之都；聚焦人居环境宜居化，着力建设品质西安；积极实施乡村振兴战略，着力推进农业农村现代化；开展“追赶超越项目提升年”活动，着力扩大有效投资；坚持民生优先导向，着力满足群众日益增长的美好生活需要。
上官吉庆指出，面对千帆竞发、百舸争流的城市间竞争，不进则退、慢进也是退。我们必须牢固树立以人民为中心的发展思想，准确把握社会主要矛盾变化的新特点，不忘初心、牢记使命、奋力拼搏，全面建设新时代人民满意政府。
上官吉庆在报告结束时说，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，凝心聚力、抢抓机遇，敢闯敢干、奋勇争先，为新时代大西安实现大发展、携手共创全市人民幸福美好的新生活而努力奋斗！
会议还审查了西安市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告、西安市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告。
编辑： 王瑜
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