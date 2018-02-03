春运平安回家路│火车上遇骗局 留心应对巧防范

火车上遇骗局留心应对巧防范。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 最近，我们《都市热线》持续关注大伙春运平安回家路，那如果在火车上遇到陌生人设下的骗局，该怎么办呢？
近日，在一趟由西安开往广州的火车上，一女子称她老公补票到卧铺车厢，把自己一人留在了硬座车厢内，这状况的确有点奇怪，而随后乘警也根据线索找到了这名女子口中所谓的老公。
乘警：“你们俩咋认识的？”
男子：“微信认识的，我也不认识她的家人。”
而紧接着，在乘警的继续询问下，这男子也终于说出了实话，他并非女子周某的老公。
西安铁路公安处西安乘警支队民警李振华：“接到我们单位的协查通报称，有一母子被可疑男子拐走。”
原来，这名男子张某从湖南将有点智力残疾的女子周某及其五岁的儿子拐骗上火车的，但幸亏乘警掌握到了张某去补卧铺车票的线索，逐一排查，找到了嫌疑人张某。
西安铁路公安处西安乘警支队民警李振华：“那男子本身就是个有前科的犯罪嫌疑人，他以前也干过这种事情。”
最终经过警方询问，嫌疑人张某竟然是借谈恋爱，带女子周某去逛街买衣服的名义，将她们母子拐骗的。而春运开始后，火车上的人流量一般都比较大，如遇到陌生人搭讪聊天，可一定要多加注意。
西安铁路公安处西安乘警支队民警李振华：“车上尽量不是太熟悉的人，聊聊天可以，不要太过于深入的交往，不要把个人的信息，或者隐私的东西透露给他们。”
另外，回家途中还要谨防突如其来的诈骗电话、短信和QQ信息，不要轻易相信那些游戏等中奖信息，还有那些冒充公检法等的电话诈骗内容，避免不必要的财产损失。
编辑： 王瑜
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