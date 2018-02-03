西蓝高速一货车起火，造成事发路段近5公里拥堵。

西蓝高速一货车起火，造成事发路段近5公里拥堵。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王寰 何羽晗） 今天（2月3日）上午，在西蓝高速从蓝田往西安方向华胥服务区附近的车道上，有一辆大货车突发起火，浓烟滚滚。

当记者赶到现场时，火越来越大，消防人员正在进行紧张的扑救。

据了解，起火的是一辆满载着衣物和皮革的大货车。据车上的工作人员透露，他们是从广州出发开往西安，没想到今晨途经此处时，货车突然起火。

至于损失，还有待进一步统计。起火原因，还有待调查。

中午十二点左右，现场火势终于得到控制了，装载机将起火服装推到高速路外。

目前，事发路段还有将近五公里的轿车拥堵，后方车辆在逐渐分流。

编辑： 王瑜