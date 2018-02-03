私家车驾驶员黄健获赠3000元加油卡。

西部网安康讯（记者 毛明博） “挺意外的，想不到参与百日无违章活动还能获赠3000元加油卡。”2月2日，车号为陕GU5258的私家车驾驶员黄健领到大奖后脸上一直洋溢着笑容。当天，共有包括黄健在内的6名获奖代表领取到价值5500元的加油卡。

“百日无违章，争当司机好榜样。”为缓堵保畅，鼓励广大驾驶员遵章守纪，礼让行人，文明行车，从2017年10月20日到2018年1月27日，安康市公安局交警支队联合安康人民广播电台共同举行“百日无违章”挑战大赛，活动吸引了广大私家车驾驶员的积极参与。

今年1月31日，主办方通过7次抽奖，从100天内零违章的932名参赛车辆中，随机抽取了96名幸运车主。这些车主分别获得了100元至3000元不等的加油卡。安康市公证处对抽奖全程公证并当场宣读公证词。

当天，陕西省公安厅交警总队宣法处副处长伍玲、安康市文广局副局长王军、安康市公安局交警支队支队长王鹏等为获奖者颁奖。大会还对安康市2017年度路况播报先进单位、优秀路况播报员、优秀联络员和959明星听众给予表彰奖励。安康市公安局交警支队还就与媒体打造路况播报体系，全市缓堵保畅等做了部署。