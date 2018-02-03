2018杨凌国际马拉松赛4月15日开跑 2月5日开始报名

杨凌农科城国际马拉松赛。（资料图）
西部网讯（记者 熊惠玲） 记者今天（2月3日）从2018杨凌农科城国际马拉松新闻通气会上获悉，由中国田径协会、陕西省体育局、陕西省旅游发展委员会、杨凌示范区管委会共同主办的2018本香•杨凌农科城国际马拉松赛，将于4月15日上午8时准时鸣枪开跑。报名将于2月5日10:00启动，2月28日20:00截止。
赛事入围全国马拉松锦标赛 新增“中国警官马拉松赛中赛”
据了解，本届赛事成功入围全国马拉松锦标赛，成为全国马拉松锦标赛九大赛事之一。锦标赛也是“我要上奥运”系列赛，选手通过参加杨凌农科城国际马拉松就有机会获得参加奥运会马拉松项目比赛的资格。
本届赛事新增了“中国警官马拉松赛中赛”，将有600名来自全国各地的爱好马拉松的优秀警官参加本届赛事。同时继续设置有全马、半马、迷你马拉松以及亲子酷跑项目。
为了满足广大跑友的需求，今年赛事总规模比去年增加1000人，达到了2万人。2018年全程马拉松、半程马拉松名额均为6000人，比去年均增加2000人；迷你马拉松名额6000人，比去年减少2000人；亲自酷跑名额2000人，比去年减少1000人。
需要注意的是，本届马拉松起跑方式更加严谨。为了让参赛选手发挥出更好的成绩，本届赛事将按照选手的成绩安排起跑顺序，采用一枪发令，分区起跑的方式开始比赛。组委会对报名方式进行了细微调整，参加马拉松和半程马拉松的选手在提交报名资料的同时须提交相关完赛证书或比赛经历资料。（详见杨凌农科城国际马拉松报名须知）
组委会将为坚持参加马拉松选手颁发证书 全方位提供一流服务
据了解，为了感谢各地跑友对杨凌农科城国际马拉松赛的持续关注与热爱，组委会将为2015年—2017年连续三年正常完赛的杨凌农科城国际马拉松全程选手并且继续报名参加2018年比赛的，颁发“杨凌农科城国际马拉松赛终身运动员”证书，获得这一证书的运动员将享受一系列优厚福利。
今年的陕西籍选手名次奖男、女名额增加至前50名，比去年各增加20名，惠及更多的陕西本土跑友。
在总结前三届比赛经验的基础上，组委会将按照更高的标准，对赛道设置、赛事组织、医疗救助、交通管理、服务保障等方面进行全面优化，全方位给跑友们提供一流的服务，让选手尽情体验杨凌农科城国际马拉松赛的农城赛道美景和撒欢儿跑马的激情。
编辑： 王瑜
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