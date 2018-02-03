西安将全面建设人民满意政府：要求干部常进百家门常解百家难

代表委员聆听政府工作报告。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆在报告中提到，西安将在2018年全面建设人民满意政府。“面对千帆竞发、百舸争流的城市间竞争，不进则退、慢进也是退。我们必须牢固树立以人民为中心的发展思想，准确把握社会主要矛盾变化的新特点，不忘初心、牢记使命、奋力拼搏，全面建设新时代人民满意政府。”上官吉庆说，要充分发挥“头雁效应”，淬火锻造“西安铁军”，竭力当好“五星级店小二”，扎实推进廉洁政府建设。
全市政府系统各级领导干部，要牢固树立“四个意识”，不断增强“八种本领”，确保做到“五个过硬”，推动中省各项决策部署在西安落地生根。充分发挥“关键少数”的示范引领作用，适应新形势、着眼新任务、植根新实践，用“真本事”“硬功夫”和“好口碑”，为干部群众立标杆、树榜样、做表率，真正形成一级做给一级看、一级带着一级干的良好工作氛围。
全市政府系统所有工作人员，都要积极践行“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的“西迁精神”，按照 “西安铁军”标准和要求，驰而不息反“四风”、转作风、提效能、优服务，“甩开膀子下势干”“事不过夜马上办”。强化“以能力比高低、以实绩论英雄”的鲜明导向，让愿干事、能干事、敢担当的干部有舞台、有盼头、有底气，不断激发广大干部干事创业、比学赶超的内生动力，在实干中创造新业绩，在担当中彰显新形象，在奋斗中谱写新辉煌。
充分发挥“12345”市民热线、网上群众工作部和“千人亲商助企”等平台作用，持续推进“最多跑一次”改革，让政务上云端、服务接地气，让数据多跑路、群众少跑腿，真正使市民和企业办事既方便、又省心。要常进百家门、常解百家难，脚上多沾泥、争当好公仆，做到百姓之事多上心、百姓之忧多操心、百姓之盼多用心。
时刻把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央“八项规定”精神和实施细则要求，始终保持惩治腐败“零容忍”高压态势，从严查处侵害群众利益的行为，既要干事、又要干净，坚决守好廉洁底线。构建系统完备、科学规范、运行有效的依法行政制度体系，做到“法无授权不可为、法定职责必须为”，切实把权力关进制度的“笼子”。自觉接受人大监督、政协监督，加强审计监督，主动接受群众和媒体监督，充分发挥《每日聚焦》《问政时刻》等栏目作用，始终把政府工作放在全社会的“聚光灯”下，着力打造“阳光政府”。
“各位代表！西安有戏，合力才能好戏连台；人生有梦，奋斗才能梦想成真。目标已定，号角吹响，我们已经踏上新时代的‘赶考路’。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，凝心聚力、抢抓机遇，敢闯敢干、奋勇争先，为新时代大西安实现大发展、携手共创全市人民幸福美好的新生活而努力奋斗！”上官吉庆表示。
编辑： 王瑜
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