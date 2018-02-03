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西安将增加公租房和限价房源 适时提高城乡低保标准

时间：2018-02-03 17:37:17  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安将增加公租房和限价房源 适时提高城乡低保标准

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。上官吉庆说，今年西安将增加公租房和限价房房源，年内新增租金补贴家庭2000户。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。上官吉庆说，今年西安将增加公租房和限价房房源，年内新增租金补贴家庭2000户。

政府工作报告中提到，西安将切实提升社会保障和公共服务水平。整合城乡居民医疗保险制度，建立城乡居民基础养老金正常调整机制，推进异地就医住院费用直接结算。适时提高城乡低保标准、特困供养人员保障标准和重度残疾人救助标准，加大社会扶助、救助力度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。

将有效增加公租房和限价房房源，年内新增租金补贴家庭2000户，继续加大房产办证遗留问题解决力度。建立完善物业服务企业诚信机制和监管机制，物业管理覆盖率提升至60%以上。完成37个农贸市场改造提升，规范各类早市和时令市场的管理，让市民享有更多获得感。完善交通指挥体系，持续开展“车让人”行动，大力整治三轮车、摩托车非法载客行为，规范共享单车运营秩序。

编辑： 王瑜

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