西安聚焦破解民生“九难” 让群众有更多获得感幸福感安全感

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆在报告中提到，2018年西安要坚持民生优先导向，着力满足群众日益增长的美好生活需要。聚焦破解民生“九难”，持续推进“十个一”民生工程，扎实办好为民“十大实事”，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
切实提高就业质量和收入水平 确保农民工都能拿到血汗钱
落实更加积极的就业政策，努力实现更高质量和更充分的就业，全年城镇新增就业12万人，农村劳动力转移就业65万人，实现“零就业”家庭动态清零。
实施高校毕业生“3+N”就业促进计划，消除就业歧视，构建和谐劳动关系。多措并举解决农民工工资拖欠问题，确保农民工都能拿到辛苦钱。拓展居民劳动收入和财产性收入渠道，不断提高城乡居民收入。
2018年优先发展教育事业 增加学位4万个
以解决中小学生课外负担重、“择校热”“大班额”，以及婴幼儿照护、儿童早期教育等问题为重点，努力办好人民满意的教育。新建标准化中小学、幼儿园30所，实施“全面改薄”154所，增加学位4万个，普惠性幼儿园占比达到65%。以大学区建设为抓手，年内组建25个“名校+”教育联合体，促进优质教育资源共享。改革民办学校“小升初”政策，完善小学“弹性离校”制度，扩大校园新风系统试点。
全面完成普通高中省级标准化建设，稳步实施新高考制度改革试点。推进市属高校产教融合，支持8所高校创建“双一流”。实施第二期特殊教育提升计划，推动职业教育、民族教育、成人教育、民办教育等健康协调发展。认真落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，持续抓好师德师风建设，全面实施名师名校长“百千万工程”，用教育家校长和高素质教师打造西安教育品牌，撑起千百万家庭的未来。
持续推进健康西安建设 新增养老床位6400张
深化公立医院综合改革，健全完善分级诊疗制度，建成紧密型医联体13个。继续实施城市公立医院对口帮扶基层医疗卫生机构，推动优质医疗资源“双下沉、两提升”，办好群众家门口的医院。加强全科医生队伍建设，启动新一轮改善医疗服务三年行动计划，做实家庭医生签约服务。
加快建设大西安区域医学检验中心、市人民医院和鄠邑等4所区县医院，争取国家健康医疗大数据中心及产业园区项目尽快落地。深入推进全国养老服务业综合改革试点工作，鼓励支持社会力量参与养老事业，对2000户贫困老年人家庭进行适老化无障碍设施改造，建成医养机构20个、城市社区居家养老服务站35个、农村幸福院184个，新增养老床位6400张，不断造福全市老年人。
编辑： 王瑜
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
娱乐而在黄晓明40岁生日当天，他和与他结对的空巢老人陆奶奶一起登上纽约时代时代广场公益广告，共同呼吁关注空巢老人。02-01
娱乐1月31日，黄渤导演处女作在北京电影导演中心举办电影体验会，全空间沉浸式体验带领大家进入电影的真实世界。02-01
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31