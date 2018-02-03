西安聚焦破解民生“九难” 让群众有更多获得感幸福感安全感

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆在报告中提到，2018年西安要坚持民生优先导向，着力满足群众日益增长的美好生活需要。聚焦破解民生“九难”，持续推进“十个一”民生工程，扎实办好为民“十大实事”，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

切实提高就业质量和收入水平 确保农民工都能拿到血汗钱

落实更加积极的就业政策，努力实现更高质量和更充分的就业，全年城镇新增就业12万人，农村劳动力转移就业65万人，实现“零就业”家庭动态清零。

实施高校毕业生“3+N”就业促进计划，消除就业歧视，构建和谐劳动关系。多措并举解决农民工工资拖欠问题，确保农民工都能拿到辛苦钱。拓展居民劳动收入和财产性收入渠道，不断提高城乡居民收入。

2018年优先发展教育事业 增加学位4万个

以解决中小学生课外负担重、“择校热”“大班额”，以及婴幼儿照护、儿童早期教育等问题为重点，努力办好人民满意的教育。新建标准化中小学、幼儿园30所，实施“全面改薄”154所，增加学位4万个，普惠性幼儿园占比达到65%。以大学区建设为抓手，年内组建25个“名校+”教育联合体，促进优质教育资源共享。改革民办学校“小升初”政策，完善小学“弹性离校”制度，扩大校园新风系统试点。

全面完成普通高中省级标准化建设，稳步实施新高考制度改革试点。推进市属高校产教融合，支持8所高校创建“双一流”。实施第二期特殊教育提升计划，推动职业教育、民族教育、成人教育、民办教育等健康协调发展。认真落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，持续抓好师德师风建设，全面实施名师名校长“百千万工程”，用教育家校长和高素质教师打造西安教育品牌，撑起千百万家庭的未来。

持续推进健康西安建设 新增养老床位6400张

深化公立医院综合改革，健全完善分级诊疗制度，建成紧密型医联体13个。继续实施城市公立医院对口帮扶基层医疗卫生机构，推动优质医疗资源“双下沉、两提升”，办好群众家门口的医院。加强全科医生队伍建设，启动新一轮改善医疗服务三年行动计划，做实家庭医生签约服务。

加快建设大西安区域医学检验中心、市人民医院和鄠邑等4所区县医院，争取国家健康医疗大数据中心及产业园区项目尽快落地。深入推进全国养老服务业综合改革试点工作，鼓励支持社会力量参与养老事业，对2000户贫困老年人家庭进行适老化无障碍设施改造，建成医养机构20个、城市社区居家养老服务站35个、农村幸福院184个，新增养老床位6400张，不断造福全市老年人。

编辑： 王瑜