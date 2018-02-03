西安将实施 “十百千万”产业扶贫工程 4万余名贫困人口将脱贫

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。
代表委员聆听政府工作报告。
西部网讯（记者 李媛 赵昊 鄢山宇） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作。2018年西安将积极实施乡村振兴战略，着力推进农业农村现代化。
坚决打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入，市级财政专项扶贫资金较上年增加20%。实施 “十百千万”产业扶贫工程，开展就业扶贫行动，确保有条件的贫困家庭每户有1人稳定就业，涉贫区县年内至少建成1个返乡创业园区。全面完成危房改造和移民搬迁，高标准落实教育、健康、兜底保障政策，贫困村基础设施和公共服务全面达标。积极对接落实苏陕扶贫协作项目，确保周至县脱贫摘帽。
年底全市142个贫困村、12864个贫困户、40570名贫困人口达标退出，在全省率先实现全面脱贫，让贫困村的面貌焕然一新，让每一户贫困群众都衣食无忧、都有靠奋斗脱贫致富的志气。
扎实抓好农村环境整治。强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，推进农村垃圾综合治理。实施农村厕所革命三年行动计划，年内改厕5万户。做好村容村貌绿化美化和村镇门户景观建设，凸显关中民居特色，年内创建5个美丽镇街、打造85个美丽村庄。
编辑： 王瑜
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
娱乐而在黄晓明40岁生日当天，他和与他结对的空巢老人陆奶奶一起登上纽约时代时代广场公益广告，共同呼吁关注空巢老人。02-01
娱乐1月31日，黄渤导演处女作在北京电影导演中心举办电影体验会，全空间沉浸式体验带领大家进入电影的真实世界。02-01
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31