西安将实施 “十百千万”产业扶贫工程 4万余名贫困人口将脱贫

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 李媛 赵昊 鄢山宇） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作。2018年西安将积极实施乡村振兴战略，着力推进农业农村现代化。

坚决打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入，市级财政专项扶贫资金较上年增加20%。实施 “十百千万”产业扶贫工程，开展就业扶贫行动，确保有条件的贫困家庭每户有1人稳定就业，涉贫区县年内至少建成1个返乡创业园区。全面完成危房改造和移民搬迁，高标准落实教育、健康、兜底保障政策，贫困村基础设施和公共服务全面达标。积极对接落实苏陕扶贫协作项目，确保周至县脱贫摘帽。

年底全市142个贫困村、12864个贫困户、40570名贫困人口达标退出，在全省率先实现全面脱贫，让贫困村的面貌焕然一新，让每一户贫困群众都衣食无忧、都有靠奋斗脱贫致富的志气。

扎实抓好农村环境整治。强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，推进农村垃圾综合治理。实施农村厕所革命三年行动计划，年内改厕5万户。做好村容村貌绿化美化和村镇门户景观建设，凸显关中民居特色，年内创建5个美丽镇街、打造85个美丽村庄。

编辑： 王瑜