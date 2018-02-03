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西安将建“智慧环保综合指挥中心” 全年优良天数不少于200天

时间：2018-02-03 17:25:15  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安将建“智慧环保综合指挥中心” 全年优良天数不少于200天

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。记者从会上了解到，2018年将加大关中城市群联防联控力度，合力打赢蓝天保卫战，全年优良天数不少于200天。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。记者从会上了解到，2018年将加大关中城市群联防联控力度，合力打赢蓝天保卫战，全年优良天数不少于200天。

坚持铁腕治霾，按照“治霾十法”，加大产业结构和能源结构调整力度，打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳。加快推进清洁供暖、燃气锅炉低氮改造和农村煤改气（电）等工作，强化重点排放企业全程监管。建成“智慧环保综合指挥中心”，实现线上线下同步监管，不断提升网格化管理实效。

加大关中城市群联防联控力度，合力打赢蓝天保卫战，全年优良天数不少于200天。抓实抓好“河长制”“湖长制”，坚持“五策治水”，推进渭河断面水质达标、渼陂湖等8大重点水利工程建设，新增生态水面2300亩、湿地5000亩，加快恢复“八水绕长安”生态美景。

编辑： 王瑜

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