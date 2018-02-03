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西安地铁四号线年底前通车 将开工建设1.5万个停车位

时间：2018-02-03 17:23:33  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安地铁四号线年底前通车 将开工建设1.5万个停车位

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。记者从会上了解到，西安地铁4号线年底前建成通车。2018年将开工建设1.5万个停车位。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。记者从会上了解到，西安地铁4号线年底前建成通车。2018年将开工建设1.5万个停车位。

优化城市空间布局。围绕“三轴三带三廊一通道多中心多组团”发展格局，积极实施“北跨、南控、西进、东拓、中优”战略，推动大西安从“围城”建设时代进入“拥河”发展时代。开展“品质规划攻坚年”活动，启动“2035城市总体规划”修编工作，推进多规合一。加强中心城区规划管控，坚持“只拆不建、多拆少建”，疏解建筑、人口密度。

加快地铁在建项目建设，4号线年底前建成通车。抓紧报批第三期地铁规划并组织实施。抓好昆明路、西延路、建工路等快速路建设，加快西铜一级公路（西安—高陵）、经九路、酒十路等市政道路改造，启动西三环—阿房一路等立交工程。打通25条断头路，开工建设32个公交场站和1.5万个停车位。

编辑： 王瑜

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