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西安年内将实现主城区刷手机乘公交全覆盖

时间：2018-02-03 17:28:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安年内将实现主城区刷手机乘公交全覆盖

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。报告提出，要加快建设智慧西安，年内实现主城区刷手机乘公交全覆盖。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。报告提出，要加快建设智慧西安，年内实现主城区刷手机乘公交全覆盖。

报告提出，今年西安将深入推进“烟头革命”“厕所革命”，持续提升保洁水平，新建公厕440座、改造提升666座、鼓励开放380座以上。实行生活垃圾处理区域补偿机制，加快5个生活垃圾无害化处理项目建设，年内建成八兴滩餐厨垃圾无害化处理厂。

加快建设智慧西安。建成城市运行大数据中心和政务服务平台，实现信息资源开放共享。积极拓展智慧交通、智慧医疗、智慧校园、智慧社区等服务领域，加快推动面向市民的公共服务信息化建设，推进更多领域实现移动支付、手机办事，建设“指尖上的城市”。年内实现主城区刷手机乘公交全覆盖。

编辑： 王瑜

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