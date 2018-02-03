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西安将加快发展“智慧旅游” 年内新增5座以上博物馆

时间：2018-02-03 17:21:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安将加快发展“智慧旅游” 年内新增5座以上博物馆

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告中提到，西安将着力建设世界文化之都，加快发展“智慧旅游”。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告中提到，西安将着力建设世界文化之都，加快发展“智慧旅游”。

年内新增5座以上博物馆

实施中华优秀传统文化传承发展工程，继续抓好博物馆之城建设，年内新增5座以上博物馆。实施中华老字号保护发展工程。实施文化、旅游两个产业倍增计划，推进“文化+”“旅游+”，打造万亿级文化旅游大产业。

围绕“文化+人脑+电脑”，大力发展文化创意、数字出版、动漫游戏、电子竞技、文化装备制造等产业，支持丝路国际创意“梦工场”、明德门文化艺术创意小镇、丝路文旅小镇等加快建设。持续推进“名城、名家、名作”工程，做强做精做优西安影视、仿唐乐舞、西安鼓乐、秦腔等特色文化品牌，加快推出一批文化精品力作，用文化艺术的形式演绎新时代大西安的精彩崛起，为提升中国文化的世界影响力贡献“西安力量”。

实施厕所革命三年行动 加快发展“智慧旅游”

用好“国际美食之都”金字招牌，大力发展美食经济，打造“舌尖上的西安”。完善旅游软硬件设施配套，实施旅游厕所革命三年行动计划，加快发展“智慧旅游”、打造智慧景区，规划建设一批高星级酒店群，深入整治规范旅游市场秩序，全面提升旅游服务质量。 策划西安城市形象设计，加大西安国际品牌营销。全年接待游客数量超过2亿人次、旅游业总收入超过2000亿元。

编辑： 王瑜

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