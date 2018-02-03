西安将全力打造全球硬科技之都 统筹设立1000亿元产业引导基金

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 李媛 鄢山宇 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告，提出将全力打造全球硬科技之都，统筹设立1000亿元产业引导基金，加快推进中科院西安科学城建设。

将全力打造全球硬科技之都 统筹设立1000亿元产业引导基金

报告提出将全力打造全球硬科技之都。落实发展硬科技产业“十条措施”，统筹设立1000亿元产业引导基金。结合硬科技“八路军”的发展需求，争取国家科技创新2030重大项目，吸引更多国内外知名科技组织和企业落户西安。加快推进中科院西安科学城建设，启动实施光启、汉能、大疆等一批硬科技、黑科技项目。协力打造西安交大西部创新港、西北工大翱翔小镇、西电科大军民融合创新谷、中兴科创小镇等11个具有国际水准的硬科技小镇。

加快推进“两区”建设，拓展科技大市场功能，推广“一院一所一校”改革经验，全市技术合同交易额达到850亿元，就地转化率超过30%，研发投入占生产总值比重保持在5%以上。推动军工企业混合所有制改革和军工科研院所事转企改革，统筹抓好军民融合“两园三基地”建设，积极创建“国家军民融合标准化试点城市”。全年军民融合产业营业收入达到2500亿元以上，民参军企业数达到430家以上。支持高新区自创、自贸“双自联动”发展，打造引领创新发展、支撑开放合作的“双示范”样板区。

全市众创空间将达到450家以上 人才安居房不少于5万套

大力推进“双创”工作。完善“5552”成长格局，加快建设各类众创载体。支持西安交大、西北工大、西电科大、光机所等高校院所发挥资源优势，建设高水平、专业化众创载体和创新创业学院，助力阿里巴巴、亚马逊、猪八戒、蒜泥科技等众创载体做大做强，全市众创空间达到450家以上、总面积1600万平方米以上。

推行户籍新政2.0版，提供人才安居房不少于5万套，人才安居货币化补贴实现全覆盖。办好2018西安国际创业节、西安国际创业大赛和“创业西安行”等活动，持续开展“百万大学生留西安就业创业”和“梦回长安——百万校友回归”活动。

不断深化“放管服”改革，继续抓好商事制度改革，全面实施市场准入负面清单制度，加快推进企业简易注销登记和全程电子化，基本实现群众和企业办事“最多跑一次”。支持莲湖、高新、西咸等开展相对集中行政许可权改革试点，做实“一枚图章管审批”。开展“营商环境提升年”活动，狠抓政策落地“最后一公里”，深入整治规范市场秩序，打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优的政务生态体系，真正使西安成为企业成长的“乐土”、创业者圆梦的“福地”。

编辑： 王瑜