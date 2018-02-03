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西安将启动咸阳国际机场三期扩建 新开通10条国际客运航线

时间：2018-02-03 17:09:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛 鄢山宇 赵昊

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西安将启动咸阳国际机场三期扩建 新开通10条国际客运航线

报告中提到，2018年西安将大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济。加快建设国家综合交通枢纽，推动空港、陆港、高铁港“三港联动”，不断提升西安的枢纽地位，增强在全国乃至全球的资源配置能力。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 李媛 鄢山宇 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年西安将大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济。加快建设国家综合交通枢纽，推动空港、陆港、高铁港“三港联动”，不断提升西安的枢纽地位，增强在全国乃至全球的资源配置能力。启动西安咸阳国际机场三期扩建，新开通10条国际客运航线和4条国际货运航线，力争机场客运量超过4500万人次、货运量达到30万吨，打造国家临空经济示范区。启动北客站交通综合枢纽中心建设，年内北客站至机场城际铁路建成通车，打造区域“换乘中心”。

加快建设“2环+12辐射”对外高速公路大通道，全面提升大西安交通通达能力。不断完善综合保税区功能，支持空港保税物流中心升级为综合保税区，加快国际贸易“单一窗口”推广应用。拓展“长安号”中欧班列业务范围，加密运行频次，力争年内开行1000列。积极构建现代化、智慧化物流体系，推动城市共同配送，促进人流、物流、资金流、信息流加速流动，打造区域“集散转运中心”。全年物流业增加值增长15%以上。

编辑： 王瑜

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