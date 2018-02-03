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西安将加快发展跨境电子商务 全年进出口总值将达2800亿元

时间：2018-02-03 17:09:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛 鄢山宇 赵昊

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西安将加快发展跨境电子商务 全年进出口总值将达2800亿元

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告，西安将加快发展跨境电子商务，全年进出口总值达到2800亿元。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 李媛 鄢山宇 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告，西安将加快发展跨境电子商务，全年进出口总值达到2800亿元。

工作报告中提出，西安加快发展跨境电子商务，全年进出口总值达到2800亿元。积极拓展“海外西安”新空间，发挥好陕鼓、西电、陕汽、爱菊、隆基股份、大唐西市等“先遣军”的示范带动作用，鼓励支持更多本土优质企业“走出去”，在参与全球化竞争中提升西安企业的品牌影响力。

提升城市公共服务国际化水平。加快西安领事馆区建设，争取哈萨克斯坦总领事馆、尼日利亚商务中心年内启用。发展更多国际友好城市，策划建设友城街区，推动友城之间互设城市展示、产品展销平台。加快建设国际社区、学校、医院等国际化公共服务设施，积极引进国际商协会、国际中介服务机构，进一步完善国际标志标识，促进公共服务系统多语化建设，提升市民国际化素养，让所有在西安的外籍人士都能感受到方便、体会到融洽、触摸到这座城市的温度，从而更好融入西安、真正爱上西安。

编辑： 王瑜

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