西安市政府聘请82名专家 成立国际专家顾问团

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆介绍，西安强化政府自身建设转作风。牢固树立“四个意识”，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的意识更加坚定自觉。主动接受市人大及其常委会法律监督和工作监督，自觉接受市政协民主监督，办结建议、提案1155件，办复率100%。政府常务会学法常态化，市政府及工作部门实现法律顾问全覆盖。

落实“三重一大”集体决策制度，聘请市政府经济、科技、文化、金融等顾问82名，成立国际专家顾问团，加强与高校、社会智库等机构的合作，不断强化科学决策的智力支撑。强力推进“行政效能革命”，公布“最多跑一次”事项13675个，取消下放调整70项行政事权，清理规范12项行政审批中介服务事项，政府“瘦身健体”激发了强大的市场活力。

“12345”市民热线综合服务平台建成投用，各级政务服务机构为企业和群众办事1334万余件，人民网网民留言办理连续7年获全国先进。严格廉洁从政，坚决彻底肃清魏民洲等流毒影响，党风廉政建设和反腐败斗争深入推进。

编辑： 王瑜