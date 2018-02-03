西安财政民生支出达837.2亿元 36所公办中小学幼儿学开建

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆介绍，西安2017年弥补民生短板增福祉。全市财政用于民生的支出达到837.2亿元，占一般公共预算支出的80.1%。开展就业创业“九个一”系列活动，城镇新增就业15.46万人，农村劳动力转移就业78.89万人，城镇登记失业率控制在3.3%的较低水平。
落实产业扶贫项目1031个 开工建设公办中小学幼儿园36所
聚焦精准脱贫，“四梁八柱”政策体系逐步建立。497支工作队驻村帮、2.4万名干部结对帮、社会各界合力帮，把贫困群众当亲人，用心用情用力真扶贫。实施易地搬迁安置项目19个，落实产业扶贫项目1031个，开发公益专岗2671个，改造危房4460户，健康、教育、金融、兜底保障等各项扶贫措施有效落实，涉贫重点区县、省定贫困村基本实现户户通电通水通路，民情地图、“三变”改革、“十送”活动等创新做法成为全省亮点。一年来，通过方方面面的努力，取得了实实在在的成效，贫困群众真真切切感受到了生活的新变化！
着力增加优质教育资源供给，大学区管理制改革深入推进，组建“名校+”教育联合体40个。开工建设公办中小学、幼儿园36所，完成义务教育学校“全面改薄”199所，增加学位3.8万个。完成农村学校旱厕改造，为50所中小学安装新风系统，建成梁家滩国际学校。评选表彰首批“最美教师”“最美少年”。20.13万外来务工人员随迁子女享受平等教育。民办教育得到进一步发展。
西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
企业退休人员基本养老金实现“十三连涨”
全面推行公立医院改革，建成各类医联体37个，改造提升乡镇卫生院100个、村卫生室2917个，农村医疗服务机构标准化建设全部达标。公立医疗机构取消药品加成，为群众减负3.66亿元。分级诊疗制度深入推进，组建家庭医生服务团队1955个。新型农村合作医疗参合率达99%，补偿参合患者1193万人次、总额达23.5亿元。落实鼓励社会办医各项政策，批准设置民办医疗机构237所。群众看病难、看病贵问题得到缓解。
推动社会保障全面提标，城乡低保标准分别提高到每人每月640元和400元，企业退休人员基本养老金实现“十三连涨”。城乡居民养老和医疗保险参保率分别达到99.7%和97.1%。建成保障性住房6904套，为新毕业大学生提供公租房1.91万套，累计分配公租房11.8万套。新增住房公积金贷款134亿元，使53.6万户家庭改善了住房条件。新建城市社区居家养老服务站112个、农村幸福院216个，新增养老床位6544张。不断完善“1+N”新型社会救助体系，困难群众生活有了更好保障。
代表委员聆听政府工作报告。
突发事件发生率下降11.6% 公众安全感满意度达到93.5%
大力发展公共文化事业，“音乐之城”“书香之城”全面推进，戏剧惠民演出1559场，农村公益电影放映35000余场。陕西大剧院建成投用，农村文化礼堂建设试点全面展开。举办首届西安国际马拉松赛、全国青少年足球冠军杯赛、市第16届运动会等重大文体活动。人民群众的精神文化生活不断丰富，践行社会主义核心价值观的风尚更加浓郁，涌现出了李国武、黄忠文、吴一帆等一大批感动西安的身边好人。
深入推进平安西安建设。创建省级食品安全示范区（县）5个、餐饮服务示范街区43条，食品药品抽检合格率均在95%以上。刑事接报警数同比下降12.7%，社会治安满意度同比提高8.6个百分点。突发事件发生率下降11.6%，未发生重特大安全生产事故。公众安全感满意度达到93.5%。
编辑： 王瑜
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