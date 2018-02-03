西安实现手机扫码乘地铁坐公交、办证照交费用 市民生活更便利

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
代表委员聆听政府工作报告。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆介绍，2017年西安持续增强城市功能提品质。积极推进“强基增容”工程，完成城建投资677.3亿元。凤城八路立交等26项道路工程建成投用，开工建设公共停车位1.3万个、完成8523个。5条地铁在建线路加快推进，4号线实现轨通。运营线网日均客运量165.8万人次，客流强度居全国前三。地铁三期规划编制完成。
西南郊水厂开工建设，湾子水厂全面竣工。新建改建110千伏变电站17座，增容109.4万千伏安。增加集中供热面积1274万平方米、天然气居民用户25万户。小寨地区海绵城市建设全面启动。开工干支线管廊38.4公里、缆线管廊86公里，昆明路综合管廊成为全国示范工程。
上官吉庆说，西安市实现了手机扫码乘地铁、坐公交、办证照、交费用，市民生活更加便利。
编辑： 王瑜
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