新闻频道 > 本网原创

西安实现手机扫码乘地铁坐公交、办证照交费用 市民生活更便利

时间：2018-02-03 16:44:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安实现手机扫码乘地铁坐公交、办证照交费用 市民生活更便利

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆介绍，2017年西安持续增强城市功能提品质。积极推进“强基增容”工程，完成城建投资677.3亿元。凤城八路立交等26项道路工程建成投用，开工建设公共停车位1.3万个、完成8523个。5条地铁在建线路加快推进，4号线实现轨通。运营线网日均客运量165.8万人次，客流强度居全国前三。地铁三期规划编制完成。

西南郊水厂开工建设，湾子水厂全面竣工。新建改建110千伏变电站17座，增容109.4万千伏安。增加集中供热面积1274万平方米、天然气居民用户25万户。小寨地区海绵城市建设全面启动。开工干支线管廊38.4公里、缆线管廊86公里，昆明路综合管廊成为全国示范工程。

上官吉庆说，西安市实现了手机扫码乘地铁、坐公交、办证照、交费用，市民生活更加便利。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

回家的礼物：你的行李装了啥？

节前菜价小幅度上升 商家：供应量充足

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

“买什么都不如回家” 我成了家里最想买的“年货”

全景

专题