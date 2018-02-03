西安新增城市绿地571万平方米 市民“绿色收入”不断增加

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆介绍，2017年西安聚焦“四治一增”优环境。积极落实铁腕治霾“1+1+9”行动方案，用有效的措施、不懈的坚持和铁一般的担当，努力消除百姓的“心肺之患”。全面实施“煤改洁”，拆除燃煤锅炉994台、小燃煤设施929台，削减散煤233.4万吨。清理整顿“散乱污”企业1531户，45家重点污染源单位向社会公开实时监测数据。对全市工地实行“红黄绿”挂牌管理，三环内“两类企业”全部搬迁。淘汰黄标车1.48万辆，实施冬防期机动车常态化限行。全年二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放分别减少1.2、0.7和1.4万吨，空气质量明显好转。

统筹推进“五策治水”和“八水绕长安”生态恢复工程，在全省率先实施“河长制”“湖长制”，渭河、灞河等9个生态示范河（湖）建设有力推进，昆明池七夕公园、渼陂湖一期等建成开放，涝渭湿地、天桥1号湖实现蓄水，唐家寨陂塘治理工程全面完成，新建、改扩建污水处理厂4座，建成生活污水治理示范村50个，新增生态水面3088亩、湿地6017亩，顺利通过国家水生态文明城市建设试点验收，水韵西安的生态画卷正在向世人展开。

严格落实秦岭生态环境《保护条例》和《管理办法》，推进“多规合一”，建立“四级网格”管理体系，“四乱现象”得到有效整治。秦岭国家植物园建成开放。大力开展烟头革命、厕所革命和城乡环境大整治行动，全面推行“路长制”“所长制”，强力推进“四改两拆”，全年治理拆除违法建设1248万平方米，拆除广告牌匾1.8万处，建成亮化示范街40条，亮化楼宇1369座。干净、整洁、优美的城市环境，赢得了市民和游客的“好口碑”。

深入推进“美丽西安·绿色家园”行动，大力开展“五路”两侧增绿美化，启动建设西安城市生态公园和城市中央公园，建成开放曲江文化运动公园等3个主题公园和62个绿地广场，完成86条绿化示范路建设任务，新增城市绿地571万平方米、造林绿化4.27万亩。广大市民的“幸福账单”上，又增加了不少看得见、摸得着、感受得到的“绿色收入”。

编辑： 王瑜