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2017年西安咸阳机场旅客吞吐量4187万人次 位列全国第八

时间：2018-02-03 16:42:48  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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2017年西安咸阳机场旅客吞吐量4187万人次 位列全国第八

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆介绍，西安加速驶入双向开放快车道。深度融入“一带一路”建设，与丝路沿线国家和城市的联系更加紧密。西安综合保税区二期通过国家验收，西安航空基地综合保税区正式获批，新增整车进口等3个口岸。开通全国首趟北欧（芬兰科沃拉—西安）国际货运班列，“长安号”开行480列，运送货物65.9万吨。

新增国际客运航线14条、货运航线3条，机场旅客吞吐量4187万人次，位列全国第八。跨境电商公共服务平台上线运营。自贸试验区建设加快推进，企业注册登记实现19项事项联办和全程电子化，新增企业8898家，其中外商投资企业102家。中国贸促会陕西自贸区服务中心、丝绸之路仲裁中心、丝绸之路国际总商会落户西安。

开播全国首家丝路电视频道，成功举办2017欧亚经济论坛、丝绸之路经济带城市圆桌会议等活动，国际友城达到31个，21家外事机构签约入驻。“走出去”力度不断加大，陕鼓、陕汽、西电、爱菊、隆基股份、华山国际等一批重点企业海外知名度日益提升。

编辑： 王瑜

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