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西安“放管服”改革效果初显 全年新登记各类市场主体28.3万户

时间：2018-02-03 16:45:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇 李媛 赵昊

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西安“放管服”改革效果初显 全年新登记各类市场主体28.3万户

今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆介绍，去年西安全面创新改革增添新活力。总结提炼24条创改经验上报国家，居全国8个试验区之首。高新自创区建设取得新进展，国家技术转移西北中心特色平台建成运营。统筹科技资源改革不断深化，技术合同交易额809亿元，位居副省级城市第一，获批“国家知识产权运营试点城市”和“国家知识产权强市创建市”。

同时，出台支持军民融合产业发展7项政策，民参军企业达到400家，军民融合产业营业收入突破2000亿元。“放管服”改革持续深入，规范整治市场秩序扎实有效，全年新登记各类市场主体28.3万户，是上年的两倍。推进国有企业股权多元化改革，实施了13个重大资产重组项目。

落实“房子是用来住的，不是用来炒的”要求，及时出台控房价、防风险、稳预期调控政策，商品房去化周期缩短为10个月。通过清理涉企收费、减免政府性基金、提供税收优惠等措施，为企业降成本95.9亿元。企业家信心指数和企业景气指数持续攀升。在全省统计调查中，企业家对西安投资环境总体满意度达98.3%。

编辑： 王瑜

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