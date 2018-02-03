西安实施户籍人才创业“三大新政” 2017年新增落户人口25.7万人

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆说，2017年西安强力引资引智聚集新动能。把招商引资作为“一号工程”，坚持“五资”齐抓，组建市投资委，成立24个专业招商机构，出台精准招商系列政策措施，为企业量身定制全要素、全周期、优质化服务。加强城市营销，充分发挥驻外机构、贸促会及商会、校友会等社会组织作用，赴外精准招商3000余批次，接待国内外客商210批次，成功举办首届世界西商大会、全球硬科技创新大会、全球程序员节、丝绸之路工商领导人峰会等重大节会活动，在全球化的舞台上奏响了“西安乐章”。

三星二期、吉利、开沃、华润、华侨城、阿里巴巴、腾讯、亚马逊等一大批重大项目签约落户，涉及世界500强企业44家，新增投资过百亿元项目40个。全年实际引进内资2186亿元、实际利用外资53.1亿美元，分别增长34.1%和17.8%。实施户籍、人才和创新创业“三大新政”，全年新增落户人口25.7万人，人才净流入量居全国大城市前列。

建成高新咖啡街区、经开创业大街、曲江创客大街等众创空间422家、面积1389万平方米，累计入孵企业11529家，吸引创业就业人数22.9万人。建成西部首个“国字号”人力资源服务产业园。中科院西安光机所、西安电子科技大学获批国家“双创”示范基地。持续增强的“西引力”，为大西安加速奔跑汇聚了“排浪式”的强大势能。

编辑： 王瑜