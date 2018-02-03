去年服务业对西安经济增长贡献率达70.4% 非公经济占比达53%

西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆说，去年，西安着力打造转型发展新优势。坚持以供给侧结构性改革为主线，全力补短板、调结构、促转型、增效益。三次产业结构调整为3.8∶34.7∶61.5，服务业对经济增长的贡献率达到70.4%。非公经济占比达到53%。民间投资3120亿元、增长11.1%，同比提高17.2个百分点。城镇化率达到73.4%。万元生产总值能耗下降4.6%。
出台强工业系列政策措施，六大千亿级产业集群加速壮大，汽车产业迈入千亿级。新增法士特、乐叶光伏2户百亿级工业企业，总数达到11家。规模以上先进制造业总产值3167.7亿元、增长20.6%。工业企业技改投资238.8亿元、增长43.2%。创建“中国制造2025”试点示范城市通过国家评估。获批国家通用航空产业综合示范区。
上官吉庆说，目前现代服务业已成为拉动西安经济增长的主力军。丝路国际金融中心建设步伐加快，新增挂牌企业26家，金融机构存款余额突破2万亿元。京东、海航、传化等一批重大现代物流项目相继落地，物流业增加值728亿元、增长14.7%。
新增3A级以上景区8个，接待海内外游客1.8亿人次、增长20.5%，旅游业总收入1633.3亿元、增长34.6%。科技、体育、康养、电竞等新兴服务业迅猛发展。同时，首批35个特色小镇建设全面启动，灞柳基金等12个特色小镇投入运营。数字经济、共享经济、体验经济等新经济蓬勃发展。
编辑： 王瑜
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