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因自来水管爆裂沣惠南路北段封闭 预计周一恢复通行

时间：2018-02-03 16:25:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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因自来水管爆裂沣惠南路北段封闭 预计周一恢复通行

今天（2月3日）凌晨，西安市高新区沣惠南路北段牡丹庄园门口自来水管发生爆裂，给道路通行造成障碍。

因自来水管爆裂沣惠南路北段封闭，预计周一恢复通行。

因自来水管爆裂沣惠南路北段封闭，预计周一恢复通行。

西部网讯（记者 刘望）今天（2月3日）凌晨，西安市高新区沣惠南路北段牡丹庄园门口自来水管发生爆裂，给道路通行造成障碍。

西安交警高新大队暂时封闭了沣惠南路，由南向北车辆行至中国银行门口需掉头驶回。由北向南进入牡丹庄园小区车辆可进入小区，但无法继续向南通行。

目前，自来水部门已经开始抢修，水务部门预计周一（2月5日）凌晨可恢复。

但道路恢复的准确时间尚不确定，一旦恢复，交警部门将第一时间进行发布。请广大驾驶员朋友提前做好路线规划。

编辑： 王瑜

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