西咸新区与西安户籍社保同城和车牌照同号已全面落实

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆在报告中提到，2017年西安市全力开启大西安建设新格局。西咸一体化步伐明显加快，与咸阳签订战略合作框架协议，全方位对接机制日臻完善，“八个一体”深入推进。出台支持西咸新区加快发展系列政策，完成了环保、国土、交通等6项规划的对接融合，户籍同城、社保同城和车牌照同号工作全面落实。

站高谋远做实，确立了大西安“多轴线、多中心、多组团”的空间格局和“北跨、南控、东拓、西进、中优”的发展思路。大西安综合交通规划修编完成，西成客专开通运营，西安至韩城等4条城际铁路和外环高速（南段）等4条重点公路开工建设。加快推进富阎一体化，产业合作园区规划编制完成，富阎连接主线实现贯通。全市人民期盼已久、对西安未来发展至关重要的《关中平原城市群发展规划》获国务院批复，明确了西安建设国家中心城市的目标定位，为奔跑的大西安插上了腾飞的翅膀。

编辑： 王瑜