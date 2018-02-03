民意调查干部作风满意度 西安创8年来最好成绩

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊）今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆在报告中提到，2017年西安扎实落实全面从严治党，作风建设取得突破性成效。

严格落实中央八项规定精神和“三严三实”要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用好用活“三项机制”，大力营造干事创业、比拼争先的浓厚氛围。建立了月擂台、季点评、常态化互学互比的工作机制，打造了《电视问政》《每日聚焦》《党风政风热线》等一批强化监督、治庸治懒的有效平台，“用心工作”、当好“五星级店小二”已成为全市干部的思想共识和行动自觉。

西安干部作风在省上组织的群众满意度调查中创8年来最好成绩。

编辑： 王瑜