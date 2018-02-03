西安城镇居民收入38536元 连续6年荣获“最具幸福感城市”称号

西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆在报告中提到，2017年西安着力破解民生“九难”， 群众有了更多获得感和幸福感。129项民生重点提升工作和“十个一”民生工程顺利推进。城乡居民人均可支配收入达到38536元和16522元，分别增长8.2%和8.8%。

全面打好脱贫攻坚战，5.4万贫困人口实现精准覆盖。打通断头路27条，新购1900辆纯电动公交车，有效缓解了市民“出行难”。改造城中村（棚户区）19个，回迁安置群众2.63万人，改造老旧小区269万平方米，18万群众居住条件明显改善。

下大气力解决长期困扰市民的房产办证遗留问题，为5.5万户群众消除了“烦心事”。新建改造厕所1668座，获评“全国厕所革命优秀城市”。全面实行小学低年级“弹性离校”制度，10万余家庭从中受益。为65岁以上老年人实施增项免费体检，惠及群众62万人。改造提升农贸市场25个、规范整治111个。全力保障公众“舌尖上的安全”，成为全国首批“国家食品安全示范城市”。连续6年荣获“中国最具幸福感城市”称号。

编辑： 王瑜