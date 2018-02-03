西安2017年生产总值7469.85亿元 同比增长7.7%
时间：2018-02-03 16:17:07
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鄢山宇 李媛 赵昊
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西安2017年生产总值7469.85亿元 同比增长7.7%
今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
代表委员聆听政府工作报告。
西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。
上官吉庆在报告中提到，2017年是大西安追赶超越进程中极为重要的一年。西安经济持续健康发展，多项指标创近年新高。生产总值完成7469.85亿元，同比增长7.7%（原口径增长8.5%），总量在15个副省级城市中进至第9位，实现历史性跨越。
签约引进项目847个，投资规模达2.35万亿元，为历年最高，被环球网评为“2017最受国际关注中国投资城市”。全社会固定资产投资增长12.9%，同比提高10.9个百分点。社会消费品零售总额4329.5亿元、增长10.5%。进出口总值2545.4亿元、增长39.1%，增速位居副省级城市第二。
一般公共预算收入完成654.5亿元、增长9.7%，其中税收增长20.4%，位居副省级城市第一。市场主体总数达到101.6万户，成为全国第7个过百万的副省级城市。净增“五上”企业685户，创近五年最高。科技进步对经济增长贡献率达到60%。
编辑：
王瑜
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三农省人大代表、陕西齐峰果业有限责任公司总经理齐峰，打开手机轻触了几下，各地的仓储、物流、销售等现场画面一目了然。02-01
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三农1月31日至2月1日，西安周至旅游宣传推介团走进北京天津，进行2018春节文化活动专场宣传推介。02-02
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三农实加强扶贫领域调查研究工作，实事求是地完善扶贫政策，增强政策的针对性和可操作性，推动因地制宜精准扶贫。01-30
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旅游2月2日上午，2018年陕西省首届高山滑雪锦标赛暨第二届照金滑雪公开赛在照金国际滑雪场盛大举行……02-02
旅游立春临近，福建省漳平市永福镇台品樱花茶园里的几千株早春樱花进入花期，樱花沿着茶山小道漫山开放。02-02
旅游2018年春运第一天，在中国南方航空公司CZ3109航班上，旅客们体验了一段不一样的春运之旅。02-02
旅游中国游客目前赴澜沧江——湄公河流域的泰国、越南、柬埔寨、缅甸和老挝五国旅游迅猛增长，2017年超1500万人次。“02-02
旅游2018年春运正式拉开序幕，部分旅客踏上回乡路。铁路老售票员康顺兴向北京晨报记者讲述了那些年的春运售票故事。02-02
旅游1月29日，在参与“一带一路”倡议的多国大使和代表的见证下，飞猪在线签证中心（以下简称在线签证中心）正式上线。02-02
旅游新春将至，驻多伦多总领馆在此提醒领区内的中国公民，为确保出行顺利，请尽快检查您的中国护照是否适合旅行。02-01
旅游30日公布数据显示，2017年访港旅客增3。2%，其中内地游客增3.9%。多项数据超过市场预期，表明香港旅游业正在回暖。02-01
旅游1月30日，由广州市委宣传部、广州市旅游局主办的2018“广州过年、花城看花”春节旅游推广活动在北京举行。02-01
旅游河北白石山景区将开启新年连环“送”系列活动，为游客前往景区旅游休闲带去实惠和便利。02-01
美食营养学家认为，无论从营养价值还是口味上说，烹鲜活鱼或刚死不久的鱼，均非最佳选择。02-02
美食有人认为，牛奶越浓，身体得到的营养就越多，这是不科学的。所谓过浓牛奶，是指在牛奶中多加奶粉少加水，使牛奶的。02-02
美食秋冬季节，天气干燥，皮肤很容易缺水干燥，人的新陈代谢也变得较缓慢，这时的皮肤会显得苍老。小编建议大家在洗脸时，02-02
美食来看看小编推荐的快手菜——可乐鸡翅吧。步：锅中少放一点点油，然后将鸡翅放锅中，小火煎至表面金黄。收汁的时候要。02-02
美食想要抗击衰老，关键在于均衡摄入多种营养物质。下面为大家推荐的，都是富含人体必需营养素的健康果蔬。02-02
美食快节奏下，大家普遍喜欢方便快捷的事物。饮食方面也是如此。不过，大多数情况下贪图方便快捷而损失了营养和健康。。02-02
美食据统计，全国人均吃盐量为每天10克以上，其中以东北人最高，达18克。而世界卫生组织建议应把食盐控制在每日5克以下。02-01
美食在煎带鱼的时候，我们最怕遇到的事情就是带鱼粘锅。今天小编要教大家这样煎带鱼，简单又好吃。02-01
美食补充维生素C的方式有两种：一是服用维生素C片，二是尽量多吃些含维生素C的蔬菜和水果，如柑桔、苹果、西红柿。02-01
美食在我们的周围总是有各种各样的食物，稍微不注意，就会吃到不健康的食物，尤其是超市里面的食物，感觉很多都是在骗钱。02-01
美食木瓜中含有的木瓜酵素，不仅可以分解蛋白质，更可分解脂肪、促进新陈代谢，把体内多余的脂肪排出体外。02-01
美食功效：治疗肾阴虚所致的白发，出现头昏健忘，腰膝酸软，耳鸣耳聋，五心烦热，失眠多梦，舌苔少，脉细数者。功效。01-31
健康孩子出生以后想要长得好，脾胃的健康情况起到至关重要的作用。因为孩子成长所需要的能量，大部分都来自于脾胃吸收的食物的精微物质。02-03
健康草莓历来都被认为其可以补血、益气、健脾、润肺的功效，老少皆宜，尤其对于体虚者，草莓更是滋补的水果之一。02-03
健康一日之计在于晨，一年之计在于春。春阳升动，万物复苏。02-02
健康“一日食三枣，百岁不显老”，各位亲都对红枣不陌生吧？02-02
健康冬令进补,春天打虎。寒冷的冬季,除了保暖至关重要,适量进补、合理膳食尤其关键。02-02
健康每个人的口味不同，因此在吃的方面选择就不同，但是大多数人都会对一些“难吃”的食物避而远之。02-02
健康女人这么辛苦生完孩子，是不是可以好好补一补？女人生产后度过这段产后恢复期俗称为“坐月子”02-01
健康干燥寒冷的天气，人的皮肤感觉特别敏感，尤其是在脱衣服之后，感觉浑身哪都痒。02-01
健康阳光照射是公认的维生素D的主要来源，人体90%以上的维生素D来源于阳光照射。02-01
健康在冬季，大家最直观的感觉是皮肤的干燥，此时皮肤急需“补水”，但“抗干补水”靠的不仅是护肤品。02-01
健康很多患哮喘病的女性担心怀孕后病情会加重，影响母子健康。01-31
健康最近寒潮来临，很多人被冻得直哆嗦，起床成了一件很艰难的事情。01-31
教育雪飘飞古城夜，辞旧迎新把酒时。2018年1月28日，陕西省山东菏泽商会一周年庆典暨菏泽市返乡创业动员大会在西安隆重举行。02-02
教育“长城工程科技会议”第四次会议1月28日在清华大学举行，会议的主题为“加快数据技术创新，推动数字经济发展”。02-02
教育81岁的“学霸奶奶”薛敏修近日取得了天津大学电子商务专业的本科学位，成为又一例“活到老学到老”的典范。02-02
教育他对北青报记者表示：“我提供线索，并联系备案给公安机关，是觉得作为一个‘本地大V’是应该做的，毕竟是一条年轻的生命。”02-02
教育他无法行走，也无法一手拿尺、一手持笔画出正方形。但他宁愿忍受痛苦，也要画出让坐得最远的孩子也看得清的图形。02-02
教育在家长们眼中，孩子能拿到多少个“优”，是衡量学业成绩好坏的标准。“全优生”应运而生，顾名思义，所有科目全部是“优”。02-02
教育减负后,从理论上来说,学生的课后作业变少了,课业负担会减轻。可是,学生写作业的地点早已从学校转到了课外辅导班。02-02
教育如果把系统性的教育带给中国乡村几千万孩童，他们的未来会怎样？如果把宿舍、校车建好，他们的生活会发生怎样的改变？02-01
教育人工智能时代，利用网上学习软件，机器可以批改学生在线完成的作业，并根据做题情况分析后再布置个性化作业。02-01
教育29日，记者了解到，经周至县公安局申报，周至县相关部门授予了冯师傅夫妇二人“见义勇为”称号，并颁发了证书和奖金。02-01
教育一年365天借阅296册次书，相当于每天看0.81本书。除掉浙大2017年的108天寒暑假时间，在校期间257天，相当于每天阅读1.15本书。02-01
教育上个世纪80年代，高中毕业的她考上了一所大专，因为家里没钱，父母把她的录取通知书藏了起来，她两年后才知道这事。02-01
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02
汽车目前国产车始终处于降价的过程中，未来的关税降低只要不是一次到位，渐进性的调整对国内车市短期冲击就不会太大。02-02
汽车尽管未明确中国市场新车数量，但可以肯定的是，凭借奔驰全球最大单一市场的地位，中国势必将成为其新车规划的重点市场。02-02
汽车根据奇瑞的美籍韩裔工业设计中心造型执行总监Steve Eum介绍，奇瑞的全新设计语言为“生 动”，具体设计语言概括为：“静若虎踞 动若急湍”。02-02
汽车价位较低的一款将以路特斯全新铝制底盘打造而来，而另一款将配备新的碳纤维底盘，成为品牌新的旗舰标杆。02-01
汽车1-12月累计销量48408台，同比增长16.4%；国产车型Q50L和QX50全年累计销量29134台，同比增长9%，销量占比超六成。01-31
汽车根据一些机构的统计显示，过去一年，国内12家主流豪华品牌在中国汽车市场累计销量超过了257.47万辆，增幅达到18.4%。01-31
汽车此次融资完成后，小鹏汽车将推动G3 车型今年的上市和交付的速度，同时还将帮助其实现后续市场和服务的构建等。01-30
汽车动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩285牛米，与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。01-30
汽车安徽省合肥市科技局曾在2015年向合肥市法制办递交了相关立法建议，希望能在原有基础上增加“禁止燃油机动车非法占用公共充电车位”这一项。01-30
汽车而欧洲轿车市场举步维艰，大众还需依赖全球市场，尤其是电动汽车蓬勃发展的中国市场。01-29
汽车有关新款圣达菲其他信息难以得知，但是现代做出承诺：新款SUV将拥有汽车行业里第一个后排座乘客预警系统。01-29