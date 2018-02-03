西安2017年生产总值7469.85亿元 同比增长7.7%

代表委员聆听政府工作报告。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛 赵昊） 今天（2月3日），西安市第十六届人民代表大会第三次会议在陕西宾馆开幕，西安市市长上官吉庆代表西安市人民政府作政府工作报告。

上官吉庆在报告中提到，2017年是大西安追赶超越进程中极为重要的一年。西安经济持续健康发展，多项指标创近年新高。生产总值完成7469.85亿元，同比增长7.7%（原口径增长8.5%），总量在15个副省级城市中进至第9位，实现历史性跨越。

签约引进项目847个，投资规模达2.35万亿元，为历年最高，被环球网评为“2017最受国际关注中国投资城市”。全社会固定资产投资增长12.9%，同比提高10.9个百分点。社会消费品零售总额4329.5亿元、增长10.5%。进出口总值2545.4亿元、增长39.1%，增速位居副省级城市第二。

一般公共预算收入完成654.5亿元、增长9.7%，其中税收增长20.4%，位居副省级城市第一。市场主体总数达到101.6万户，成为全国第7个过百万的副省级城市。净增“五上”企业685户，创近五年最高。科技进步对经济增长贡献率达到60%。

编辑： 王瑜