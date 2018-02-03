还没考“科目四”的考生 西安交警喊你周末来考试

考生利用周末时间参加“科目四”考试。
通过考试的驾驶员进行宣誓。（视频截图）
西部网讯（记者 刘望） 前一段时间，公安部对驾驶人考试系统进行了为期一月的升级，西安全市大约两万余名驾驶人科目三安全文明常识（俗称科目四）考试出现积压。为应对考生积压，西安市车管利用周末开辟了“科目四”考试。
为了使报考驾驶人资格的考生能顺利在春节前拿到机动车驾驶证，西安市交警支队车辆管理所全员放弃休假，利用周末组织全市车驾管系统及驾考机构，集中增加科目三安全文明常识考试场次、扩大考试预约量。
据了解，为有效解决科目四考试积压问题，车辆管理部门迅速拿出了增加互联网预约量、延时办公增加考试场次、利用周末加考等一系列措施。周末两天，早上9点至全部考试工作结束前，东、西、南、北分所，秦汉、临潼、郊县、华津、腾飞考场，共九个考试点全面开考。
申领驾驶证的广大群众在考试合格后，现场制证发证，有效解决了考试积压问题。
交警部门预计，通过周末加班，全市可办理驾驶人考试业务7200笔。下周内，科目四考试积压问题将会得到极大缓解，大部分考生将于春节前顺利拿到驾驶证。
交警部门也提醒已完成科目三驾驶技能考试，而尚未完成安全文明常识测试的考生，尽快和驾校或者车辆管理部门取得联系，尽早安排。
编辑： 王瑜
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