15名返乡大学生集体无偿献血，呼吁更多青少年参与其中。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞） 冬季通常是血站采血相对困难的时期。而今年寒假，铜川市的一些返乡大学生就自发组织起来，开展无偿献血志愿服务活动，用行动呼吁更多的青少年参与其中。
今天（2月3日）上午，15名青年志愿者来到铜川北市区华天广场的流动献血车旁，排起队自发组织献血。他们身着蓝色马甲、头戴白色帽子，全部都是年龄在18到22岁之间的寒假返乡大学生。在血站工作人员的指引下，志愿者们认真填表，有序采血献血。在西安工程大学读大一的陈仲艺今年刚满18岁，今天他拿到了人生中的第一本献血证。
无偿献血大学生陈仲艺：“拿到第一个证还是很兴奋，因为就是第一次拿到。学校对于献血这方面并没有特别多的活动，刚好年龄也到了，所以就来参加。不仅是自己要献血，还要把周围的同龄人、身边人让他们了解到无偿献血这些活动，都投身进来。”
献血结束后，大学生们还和铜川市无偿献血志愿服务队的志愿者们一起，开展无偿献血宣传服务活动。
铜川市无偿献血志愿服务队常务副队长郭屹：“在咱们寒暑假的时候是咱们血站采血最困难的时期，一些孩子能回到生他养他的地方，来参与无偿献血，带动身边更多的人，我觉得是特别特别好的一些事。所以我想通过本次活动，呼吁铜川市所有的青年志愿者和在外的一些子弟们，想让更多的青少年了解无偿献血、参与无偿献血。”
编辑： 王瑜
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