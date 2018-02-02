西安市政协十四届二次会议开幕

西部网讯（记者 敬泽昊）今天(2月2日)下午，西安市政协第十四届委员会第二次会议在陕西宾馆开幕。西安市政协主席岳华峰出席会议并讲话。
会议通过了政协西安市第十四届委员会第二次会议议程；听取了政协西安市第十四届委员会常务委员会工作报告；听取了政协西安市第十四届委员会常务委员会关于十四届一次会议以来提案工作情况的报告；宣读了《政协西安市委员会关于表彰政协西安市第十四届委员会第一次会议以来优秀提案和提案先进承办单位的决定》。
岳华峰说，2017年是大西安极不平凡的一年，也是政协西安市第十四届委员会的开局之年。一年来，在中共西安市委的领导下，政协西安市第十届委员会及其常务委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面落实中共十八大和十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握团结和民主两大主题，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”工作主线，深入落实“五新”战略任务，围绕“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，认真履行职能、推进工作创新、加强自身建设，协商议政成果丰硕，民主监督卓有成效，团结联谊广泛拓展，充分发挥了人民政协协商民主重要渠道和专门机构作用，实现了新一届政协的良好开局，为建设国家中心城市和国际化大都市做出了新贡献。
岳华峰表示，2018年西安市政协的总体要求是紧紧围绕建设国家中心城市和加快大西安国际化进程的目标，立足政协性质，积极履行职能，凝聚各方力量，努力在新时代展现政协新作为、做出政协新贡献。
具体是:一是深入学习贯彻中共十九大精神，努力在学懂弄通做实上体现政协新作为；二是聚焦加快大西安国际化进程献计出力，努力在助力新时代大西安追赶超越上体现政协新作为；三是坚持协商于民、议政为民，努力在满足人民群众日益增长的美好生活需要上体现政协新作为；四是深入调查研究、务实参政议政，努力在推进新时代协商民主全面发展中体现政协新作为；五是积极发挥政协大团结大联合优势，努力在画好同心圆、汇聚正能量上体现政协新作为；六是坚持把加强自身建设作为基础性工作，努力在推进履职能力现代化上体现政协新作为。
编辑： 泽昊
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