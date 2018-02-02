共享汽车司机下午喝酒晚上酒驾，驾驶证被吊销​。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶） 我们常说喝酒不开车，开车不喝酒，但有人非得抱着侥幸心理饮酒后开车上路，结果自然是逃不了处罚。

1月30日晚上，西安交警高新大队秩序中队民警在唐延路设点查处酒驾等违法行为。11点刚过，一辆共享汽车驶入民警视野。

民警：“共享汽车看到我们后减速了，我们就觉得司机很可疑，就对他进行检查，（司机）一下车就闻到一股酒味。”

驾驶员的反常举动引起民警的注意。经过呼气式酒精检测仪的测试，他血液中酒精含量为35.5mg/100ml，属于饮酒后驾驶。随后民警将驾驶员带回交警大队做进一步调查。

民警：“发现他的驾照是2017年7月申领的，现在还在实习期。”

据了解，驾驶员姓肖，今年38岁。因为他饮酒后驾驶的任性举动，实习期还没过的驾驶证被吊销了。

民警：“驾照记12分，罚款1000元，驾驶证被吊销。”

民警说，肖某自以为下午喝得酒，到晚上就没事了，怀着侥幸心理就上了路，哪料遇到民警夜查。因此，这种心理并不可取，为了自己也为了他人的安全，开车不喝酒，喝酒不开车。

编辑： 王瑜