男子行李箱"碰到"人，对方声称有艾滋病威胁要钱。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋） 昨晚（2月1日）十一点多，杨先生乘坐机场大巴在西安陇海酒店下了车，拖着行李箱的他突然感觉箱子被人碰了一下。

杨先生：“当时我明明看到走的地方没人，然后走过去感觉拉杆箱好像被人挨了一下。”

着急回家的杨先生拖着行李箱赶紧朝马路上走，可就在这时，有一个人拦住了他。

杨先生：“感觉不知道从哪冒出来一个人，碰了我箱子一下，就是挨了一下。等我走到这个地方，他就追上来，他说怎么连个歉都不道，我当时已经道歉了。然后我又认真给他重新道歉。”

本想着道完歉就能得到对方原谅，可对方接下来的话，让杨先生是心中一紧。

杨先生：“他说他身上有艾滋病，让我给他200块钱，要不然就扑到我身上来。”

由于当时已是深夜，担心对方真的做出伤害自己的举动，杨先生便选择了妥协。

杨先生：“我也没多想就给了他一百元，他还想问我要，我说我身上只有一百元现金了，他没说啥，我就走了。”

事后，杨先生感觉对方是有意为之，于是他赶紧跑到马路对面报了警，民警迅速和杨先生回到现场。

杨先生：“我和警车一起过来，那个人已经跑了。”

今天，记者来到辖区的解放门派出所了解情况，警方表示他们正在积极调查。

解放路派出所民警：“呼吁大家，遇到这类事情不要惧怕，及时报警，我们公安机关将予以严厉打击。”

同时，民警近期也发现了一种新型骗局，他们也在各大酒店贴出了警示牌，提醒广大市民注意。

解放路派出所民警：“有通过陌陌等网上聊天诈骗的新型犯罪活动，提醒大家不要向陌生人在网上轻易转账。”

编辑： 王瑜