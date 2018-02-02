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西郊一小区年轻男子坠楼身亡 家属：患有抑郁症

时间：2018-02-02 20:05:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：胡镜 路景乔

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西郊一小区年轻男子坠楼身亡 家属：患有抑郁症

今天（2月2日）早上，在西安西郊一个小区里，有人听到嗵的一声，仔细查看，发现出事了。

 西郊一小区年轻男子坠楼身亡，家属：患有抑郁症。

 西郊一小区年轻男子坠楼身亡，家属：患有抑郁症。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 胡镜 路景乔） 今天（2月2日）早上，在西安西郊一个小区里，有人听到“嗵”的一声，仔细查看，发现出事了。

记者：“现在我们就赶到了西安西郊的劳动小区，我们看到小区内聚集了很多居民，我们了解到，就在今天凌晨，有人从我身后这栋居民楼的高处坠下，目前警方已经赶到现场。”

小区居民：“坠楼了，凌晨四点多，大年龄三十多岁。”

记者：“从几楼掉下去的？

小区居民：“七楼。”

记者：“现在我们就来到出事这栋楼对面的一栋高层，从这看现场更为清楚，我们看到当时这名男子从七楼坠下时，落在在一楼一栋平房的房顶上，现在警察正在勘查现场。”

小区居民：“还没有结婚，太可惜了。”

记者：“为什么坠楼？”

小区居民：“说是抑郁症，有病呢。”

现场出警的民警告诉记者，死亡的男子今年33岁，父母健在，据他的家人说，男子从2012年起就患有抑郁症，曾经在医院治疗过，没想到，今天出事了。而男子的离世让小区居民唏嘘不已，他们都在为这个年轻生命的逝去感到惋惜。目前，对于这起事件，辖区派出所正在进行调查。

编辑： 王瑜

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