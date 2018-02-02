春运开始小偷伺机下贼手，乘警提醒您需注意什么。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 春运开始后，选择从西安火车站坐火车回家的人自然不在少数。今天，记者就跟随列车乘警来到了人流密集的火车上，看看都有哪些是需要大家伙注意的。
乘警：“如果睡觉的时候，手机一定要放到身上。睡觉的时候，手机钱包不要放在桌子上。”
在火车上容易打瞌睡的乘客们，的确得多留个神。如果粗心大意了，就会给一些不怀好意的小偷们可乘之机。
西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“如果你的手机在这里放着，嫌疑人会把你的手机或者钱包拿走。”
尤其是最近这段时间里，车内车外温差大，个别乘客穿着厚衣服上车后，就会把装着手机和钱包的厚外套挂在车厢内的衣钩上，这就瞬间引起了小偷的注意。随后小偷便会用自己的衣服遮挡住乘客的外套，伺机下贼手。
西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“大家将衣服挂衣帽钩的时候，手机钱包要掏出来，不要放在衣帽钩的衣服里。”
朱队长说这是旅途中小偷们最常用的伎俩，除此以外，就是要注意进站上车时的背包安全。
安全隐患一：习惯包背身后手拿票上车
西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“包在身前，贵重物品要在自己的视线范围内。”
安全隐患二：手机钱包放在裤外兜
西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“这个衣兜是最不安全的。挤车上车的时候，拿票给列车员要验票。对不起，那你的手机就被偷走了。要放到身前的衣服内兜里。”
另外，春运过年回家，大家伙肯定都是大包小包的行李，这也要注意，放在头顶正上方并不一定就是最可靠的。按照朱队长他们的经验，放在自己视线前方45度角，能看见的地方是比较安全的。春运回家路上的伙伴们可一定要记住了，把随身财物看管好，平平安安返乡。
编辑： 王瑜
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02
娱乐对慈善事业的持续关注和付出，让刘涛继去年登入榜单top30之后，今年再次入选年度榜单并登上《中国慈善家》杂志2018年开年封面。02-02
娱乐燕姿用《极美》为整张专辑做一个完美的结尾，闭关3天足不出户，终于交出连自己都非常满意的作品。02-02
娱乐六百年网红重宝贺新春 成龙、那英、李宇春、吴京大腕儿道吉祥 北京台春晚当然少不了一个重量级“网红”的身影，它就是故宫。02-02
娱乐照片中，阿娇对着生日蛋糕许愿，并PO出超大钻戒照。而男友兼准老公赖弘国也承认求婚成功。02-01
娱乐颁奖盛典上共同揭晓了“年度风尚人物大奖”、“年度时尚影响力事件大奖”、“年度中国创造大奖”等3大类、共28项重量级奖项。02-01
娱乐而在黄晓明40岁生日当天，他和与他结对的空巢老人陆奶奶一起登上纽约时代时代广场公益广告，共同呼吁关注空巢老人。02-01
娱乐1月31日，黄渤导演处女作在北京电影导演中心举办电影体验会，全空间沉浸式体验带领大家进入电影的真实世界。02-01
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31