春运开始小偷伺机下贼手，乘警提醒您需注意什么。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 春运开始后，选择从西安火车站坐火车回家的人自然不在少数。今天，记者就跟随列车乘警来到了人流密集的火车上，看看都有哪些是需要大家伙注意的。

乘警：“如果睡觉的时候，手机一定要放到身上。睡觉的时候，手机钱包不要放在桌子上。”

在火车上容易打瞌睡的乘客们，的确得多留个神。如果粗心大意了，就会给一些不怀好意的小偷们可乘之机。

西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“如果你的手机在这里放着，嫌疑人会把你的手机或者钱包拿走。”

尤其是最近这段时间里，车内车外温差大，个别乘客穿着厚衣服上车后，就会把装着手机和钱包的厚外套挂在车厢内的衣钩上，这就瞬间引起了小偷的注意。随后小偷便会用自己的衣服遮挡住乘客的外套，伺机下贼手。

西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“大家将衣服挂衣帽钩的时候，手机钱包要掏出来，不要放在衣帽钩的衣服里。”

朱队长说这是旅途中小偷们最常用的伎俩，除此以外，就是要注意进站上车时的背包安全。

安全隐患一：习惯包背身后手拿票上车

西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“包在身前，贵重物品要在自己的视线范围内。”

安全隐患二：手机钱包放在裤外兜

西安铁路公安处刑警八大队副大队长朱军：“这个衣兜是最不安全的。挤车上车的时候，拿票给列车员要验票。对不起，那你的手机就被偷走了。要放到身前的衣服内兜里。”

另外，春运过年回家，大家伙肯定都是大包小包的行李，这也要注意，放在头顶正上方并不一定就是最可靠的。按照朱队长他们的经验，放在自己视线前方45度角，能看见的地方是比较安全的。春运回家路上的伙伴们可一定要记住了，把随身财物看管好，平平安安返乡。

编辑： 王瑜