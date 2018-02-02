小偷公交上偷走钱包欲逃走 警校学生将其抓获

小偷公交上偷走钱包欲逃走，警校学生将其抓现行。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 小李是一名警校学生，昨天（2月1日）下午六点多，在西安市309路公交车上，小偷竟然偷到了他身上。

小李：“昨天在公交车上，我和我一个女同学正在聊天，突然我感觉我的胸口很热。我一看，发现我的衣服里面有个洞。”

竟然有人拿刀片把自己的内侧口袋划破了！作为一名警校学生，小李确定车上有小偷。仔细观察，发现有人慌里慌张地打算下车。

小李：“我扭头一看，他着急要下车。我把手搭在他肩上抓他，他就立马想要逃跑。我啥也没想，就赶快上去制止他逃跑，一直从公交车上厮打到公交车站下面。”

事情发生的时候，公交车刚好到达西安市太华北路的公交站。不少乘客都涌向后门查看发生了什么，而此时小李已经死死地抓住了对方，但没想到对方竟然还有同伙上来帮忙。

小李：“我抓住他的衣领，死活拽着，可是他的同伙也死活抱着我，根本就使不上劲。他们两个把我抱住，在最后我大喊一声我是警察，都别动。他们可能因为这句话有点慌吧，赶快跑了。”

由于小李一直没松手，对方为了赶快逃跑把外套留在了现场。

小李：“当时我翻开里面的钱包，有一千多元现金，还有身份证、驾照，把他的身份证拿出来一看，我就发现身份证照片和他本人是一样的。”

而且对方外套里还有两个刀片，这盗窃的嫌疑就更大了，一般人谁没事会装刀片在身上。目前小李已经把这些线索交给了警方。

小李：“从我自身来说，我以后立志成为一名人民警察。以后在遇到这种事情，不管咋样我都会上去尽我一点力量。”

编辑： 王瑜