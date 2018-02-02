16岁男孩帮忙送货却被打颅内出血 警方已介入调查

16岁侄子帮忙送货却被打颅内出血，警方已介入调查。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬） 1月31日下午，西安的范师傅因为生意忙走不开，便让自己侄子和妻弟一起出门帮自己送货。可当范师傅再见到侄子时，人已经满身鲜血。这过程中到底发生了什么？
范师傅的妻子付女士：“我当时看到我侄子一身的伤，看到我弟一身的血。我当时都要崩溃了。”
今天（2月2日）上午，记者在中航工业西安医院见到范师傅两口子时，他们的精神状态特别差。坐在重症监护室的外面，心里五味杂陈。因为里面躺着的，正是自己16岁的侄子。
家具商人范师傅：“全身是血，满脸都是血，嘴巴身上全是血。坐在110车上，是我送他去的120。当时我脑子一片空白。”
事发在31日下午，因为生意忙走不开，于是范师傅便让侄子和妻弟一块给客户送个床并负责安装。没想到再见到侄子时，就成了眼前的这副模样。而回忆起当天的送货情景，范师傅觉得似乎和平时不太一样。
家具商人范师傅：“我侄儿给我打过一个电话，他说已经等了两个多小时了，床装好了，他也不来也不给钱。”
那么送货过程中，到底发生了什么事呢？随后赶到医院的范师傅的妻弟，给记者还原了当天的场景。
范师傅的妻弟小付：“那天九点多业主才回来，然后他们就有两个人喝了酒，直接就进房间把小范打了，打得很严重。就拿那个铁杆，就是装床用的那个工具，直接砸他。”
编辑： 王瑜
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