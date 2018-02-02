中宣部中国文联在铜川开展“我们的中国梦——文化进万家”慰问演出活动。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华） 2月1号，“我们的中国梦——文化进万家”中宣部、中国文联文化文艺小分队慰问演出活动在铜川市耀州区精彩上演，给百姓送去温暖、欢乐以及浓浓的新春祝福。

寒冷的天气挡不住艺术家和当地观众的热情。在铜川市照金镇北梁村陈家坡分会场，歌曲《我爱你中国》唱响对老区人民祝福，拉开了在照金革命老区慰问演出的序幕，相声《欢歌笑语》、《品味中国》和歌曲《一对对鸳鸯水上漂》等节目精彩纷呈。另外，来自中国书协、摄协的艺术家、书法家向群众赠送即兴创作的春联、福字，还为群众拍摄全家福，让当地村民享受着别样的文化大餐。

铜川市耀州区照金镇陈家坡村民杜永学：“我们老区的老百姓特别的高兴，特别的感动，希望他们经常来我们革命老区，给我们送文化，给我们丰富文化生活。”

铜川市耀州区照金镇陈家坡村民李和平：“小品、相声、《我爱祖国》这个歌曲唱的时代非常好，特别是一些名演员，姜昆了经常在电视上见，实际人物还没见过，今天第一次见面，非常高兴。”

与此同时，另一路小分队在药王孙思邈故里孙塬镇孙原村的慰问演出、赠送书法作品的活动也同时进行。

青年演员佟丽娅：“会觉得现在老百姓的物质生活已经越来越好，但他们的精神层面上应该也是要得到一些提升，然后我们来一起大家带一些文艺作品给他们，鼓励他们，其实对我们未来的艺术创造，也是一个很大的学习过程。”

西安青曲社青年相声演员苗阜：“更应该为老百姓服务，我们也会把这个事作为我们的责任和义务，把这个事情做下去，希望这种演出会越来越好，而且我相信会越来越多。”

中国文艺志愿者协会主席、中国曲艺家协会主席姜昆：“我们要讲品味，要让我们把整个文化艺术繁荣起来，来传承我们民族一个伟大的文化，我们感觉现在演员身上有使不完的劲，也是大家在一起经常讲，要砥砺前行，不忘初心，牢记使命。”

当晚，参加慰问演出的全体演员，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为当地百姓送上了一道丰盛的文化大餐。中宣部还为耀州区赠送了200台电视机，为乡镇赠送了电脑，中国文联为耀州区赠送了1100套台历和挂历，在带来丰盛精神“大餐”的同时，送来了党中央的亲切关怀。

中国文联文艺志愿服务中心主任廖垦：“最基层的乡镇，为老百姓拍摄全家福，送福到家，开展小分队的文艺演出等等活动，实际是上要把最好的精神食粮，奉献给人民群众，把党的温暖送到每个老百姓的心中，同时也是艺术家深入生活，扎根人民的最好的一次实践。”