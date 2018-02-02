汉中特产店销售野生动物，现场查出雉鸡上百只。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强） 前天（1月31日）下午，汉中汉台警方和食药监部门对春节前食品安全进行突击检查，检查到汉台区虎桥路一家特产店时发现销售野生动物的情况，随即对这家店面进行检查，结果有了更大的战果。
这家特产店自称经营野兔、竹鼠等动物，均获得批准。但民警在日常销售记录上发现，店方在汉台区铺镇有一个冷库，库内销售并没有登记在案。
随后民警和食药监执法人员来到冷库，发现有上百只野生雉鸡没有登记，汉台区野生动物保护站工作人员表示，野生雉鸡俗称野鸡，虽然在我省不属于重点保护动物，可以适当猎捕，但对数量有严格限制。这家特产店每年只允许销售50只，而他们目前库存就有上百只，且来源不明，属于违规行为。
随后汉中汉台警方和食药监执法人员把案件移交给汉台区野生动物保护站。民警提醒大家，临近春节，不要购买来历不明的野生动物，防止买到不法分子下饵毒杀的野生动物，而造成其他严重后果。
编辑： 王瑜
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