2017年陕西水利投资278.4亿元 农村自来水普及率86%

2018年陕西省水利改革发展座谈会在西安召开。
陕西省水利厅厅长王拴虎介绍陕西水利发展情况。
西部网讯（记者 刘望）记者从今天（ 2月 2日）召开的2018年陕西省水利改革发展座谈会上了解到，五年来，陕西累计完成水利投资1256亿元，解决和改善1200万人的饮水安全问题，新修改造基本农田275万亩，发展节水灌溉面积445万亩，其中高效节水灌溉面积273万亩，治理水土流失面积3.45万平方公里，新增小水电装机30.8万千瓦，完成水产品产量87.5万吨。
全年完成水利投资278.4亿元 全力应战7·26榆林暴雨
2017年，渭河水域岸线等水生态空间确权试点列入全国6个试点、河长制信息平台建设列入全国4个试点、水资源税改革列入全国9个试点。全年完成水利投资278.4亿元，同比增长8.5%。
2017年，陕西把防治水旱灾害作为首善之举，有效防御13次大范围强降雨过程，有力迎战局地暴雨洪灾，有序防抗夏伏旱，提前转移群众16.85万人次，完成抗旱夏灌2100万亩次，解决因旱生活用水临时困难群众19.93万人。榆林全力应战“半天下了半年雨，河水涨了一千倍”的“7·26”特大暴雨洪水，最大限度降低灾害损失。
开工榆林无定河综合治理。引汉济渭隧洞掘进81.62公里达83%，延安黄河引水通到姚店工业区，引红济石隧洞贯通，咸阳亭口水库扫尾工程、汉中汉江综合整治扎实开展。古贤水库移民实物调查任务全面完成。
渭河荣获全国首届最美家乡河称号 农村自来水普及率达86%
汛末陕西13座大型水库蓄水40.67亿方，较上年同期增加12.9亿方。渭河生态基流持续稳定在5方/秒以上保障率达92%日夜流，榆林红碱淖持续由内蒙古跨省区补水，西安皂河联通潏河调水有了活水源，韩城“百里水网”打造金三角生态城。调整完善291个水功能区水质监测站网实现全覆盖。地下水超采区共压采水量4540.5万方，超额完成年度任务。
西咸新区斗门水库试验段蓄水707亩和渼陂湖贯通3座湖池蓄水300亩启用运行，修复卤阳湖形成天骄湖1500亩水面、天卤湖2100亩水面。治理水土流失面积6568平方公里，新建加固淤地坝1033座，修复整治涝池1521座，累计发展秦岭北麓水田2000亩。渭河生态区建设滩面治理5.6万亩，形成水面景观1.1万亩，渭河荣获全国首届最美家乡河称号。
应对大中城市7月持续高温干旱储备供水3亿方无“水荒”，新建20个县城水源地日增供水能力10.3万吨。农村安全饮水巩固提升使323.7万人口受益，自来水普及率达86%。促进4个摘帽县、1261个退出村、13.23万户46.18万脱贫群众饮水达标。新修改造基本农田51.4万亩，新增高效节水灌溉面积60.54万亩，新增小水电装机4.35万千瓦，完成水产品18.49万吨。
2018年计划完成水利投资300亿元 6月底前要建立湖长制
预计2018全年计划完成水利投资300亿元，发展节水灌溉面积80万亩，其中高效节水灌溉面积55万亩，新修改造基本农田50万亩，新增县城供水能力10万吨，农村自来水普及率达到88%以上，治理水土流失面积6500平方公里，全面推行河长制湖长制综合治理中小河流60条、小流域200条、新建加固淤地坝1000座，完成水产品产量16.3万吨，新增小水电装机2.5万千瓦。
陕西是继上海、湖北之后全国第三家出台实施方案，省市县乡四级河长工作和责任体系全面建立。根据流域面积、区域分布、河流状况确定8条省级河河长、117名市级河长、1142名县级河长、3818名乡级河长到位履职。今年6月底前要建立湖长制工作和责任体系，年底前全面建立湖长制。实施父亲山秦岭大峪口和母亲河渭河入渭口治理，构建800里长川道、5里宽岸线、千平方公里的渭河生态区框架。
编辑： 刘望
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