昨天18条留言有回复 西安270公交已恢复查询功能

武功县城市管理执法局联合交警部门严查对抛洒、超速行为。

西部网讯 汉滨区扶贫监督热线服务态度差 当事人被通报、西安270路公交车查不到实时信息 正逐一排查、武功西宝中线渣土车快速行驶 已加强巡查……2月2日，西安市交通运输局、安康市汉滨区人民政府等13个党政相关单位回复了18条西部网网友留言。

回复内容精选如下：

西安270路公交查不到实时信息 已恢复正常

1月15日，网友“雪糕”反映：西安270路公交都换新车了，为什么在西安交通发布官方微信的实时状态上还是查不到？

西安市交通运输局回复：经调查，270公交线路总配车30辆，在2018年1月9日更换为比亚迪K8A新车。由于车辆更换，部分车载设备和车辆的兼容出现问题，导致“西安交通发布”公众号无法查询实时公交信息，目前我们已安排人员对有问题的车辆进行逐一排查，大部分车辆已经恢复正常，其余车辆问题正在逐步解决中。

为此，给您带来不便，我们深表歉意。

客车停运致多乡镇出行难 已储备20辆车补充运力

1月23日，网友“宝宝”反映：汉中市到宁强县境大安镇、代价坝镇、阳平关镇等七八个乡镇的客运车辆从2017年暑假一直停运到现在，乡镇人民出行十分困难。因为没有客运车，导致黑车大量出现，安全事故频发。以前大安到阳平关10元钱，现在黑面包车20元都不一定能够，邻近年关，反乡人员增加，请政府部门过问。

宁强县交通运输局回复：2017年7月，因宁西客运公司企业和车辆无法提交合法有效年审证件及资料、车辆丧失企业主体依托，无法落实安全生产主体责任以及车辆运营安全管理隐患问题突出等被运输管理部门停业整顿，要求该公司46辆客车停班停运。

为保障群众出行，已协调汉中市汽车运输总公司宁强客运公司从其他线路调配运力，于9月22日起恢复宁强至青木川每日四班客运班线。为应对春运期间客流高峰，宁强客运公司已储备20辆客车作为补充运力，随时调配班次，后期还将开通高铁南站至青木川旅游直通车，为老百姓解决出行问题。

武功西宝中线大车车速快 将加强巡查

1月22日，网友“匿名”反映：武功西宝中线修好了以后，大车开的太快，每次骑自行车都提心吊胆。特别是晚上，渣土车开的跟飞一样，安全隐患太大。

武功县城市管理执法局回复：经调查和现场了解，网友反映的渣土车辆属于少量过境砂石运输车，且存在超速、超限等问题。我局立即联合交警部门上路整治，对抛洒、遗漏现象进行了现场纠违，配合交警部门严查超速、超载，网友反映的问题基本得到有效抑制。

扶贫监督热线服务态度差 当事人被通报批评

1月17日，网友“刘兴旺”反映：本人1月16日12点44分咨询扶贫政策问题拨打了安康市汉滨区扶贫监督热线电话12317，我问对方是不是安康市扶贫局，对方说现在下班时间，问我是不是神经病，就挂了电话。这就是公务人员对待人民的态度吗？

安康市汉滨区人民政府回复：在调查过程中，未发现充分证据证明接线员何某辱骂来电人刘兴旺的情况。但鉴于“12317”扶贫监督举报热线是面向社会服务群众的热线电话，汉滨区脱贫办为了杜绝此类现象的发生，经调查组研究决定做出如下处理意见：

责成区脱贫办信息中心何某在全局范围内做出书面检讨，并在全局范围内予以通报；由分管区脱贫办信息中心办公室副主任对何某进行批评教育，并延长何学欢试用期，以观后效；对区脱贫办服务窗口工作人员进行一次统一培训，切实提高其工作人员服务质量，提升群众满意度。

如需查阅更多回复请点击→《2月2日，西安市交通局等单位回复18条留言》

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编辑： 沈晓芳