礼泉袁家村游玩遇村霸拦路砸车 公安局依法刑拘2人

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西部网讯 “去咸阳礼泉袁家村游玩，却遇到了村霸地痞拦路、砸车。”近日，网友“东东包”通过西部网民生热线反映了自己在袁家村旅游时发生的遭遇。

今天（2月2日），礼泉县公安局给予回复，针对威胁、驱赶合法运营的外来车辆的团伙，警方已进行了处理，其中，已有2人被行政拘留，2人正在实施抓捕。

民生热线：袁家村旅游遇恶霸挡路 让游客的心情大打折扣

网友“东东包”称，2017年12月18日，他从北京到陕西出差，抽空顺便去袁家村游玩，整个行程都很愉悦，但当自己准备从袁家村门口打车去昭陵博物馆时，发生了尴尬恐怖的一幕。

“我在袁家村口问了几个私家车去昭陵博物馆的价钱，当时一个说陕西话的当地人说来回一趟不多要，100块钱！我嫌太贵，叫了辆滴滴快车，结果车费才5.8元！”网友说，对于高出如此多价格的车费，自己决定乘坐滴滴快车前往昭陵博物馆。结果，刚坐上车就被几个人拦住车，并开始敲车门，砸玻璃。

“滴滴师傅让我下车，他往前开500米，我再上车。当我再次乘车的时候，这几个人开着车又追了上来。实在没办法，滴滴司机只好取消行程，最后我自己走着去了昭陵博物馆。”网友称，本来好好的行程被村霸地痞拦路给耽误了，让游客的心情大打折扣。

随后，网友通过西部网民生热线栏目发帖反映了此次遭遇，并希望相关部门能够关注，及时治理这种有损陕西旅游形象的事情。

2月2日，针对网友反映的问题，礼泉县公安局经过调查处理给出回复：

对于在袁家村周边用黑车从事非法载客营运的团伙进行了打击，其中2人被行政拘留，2人正在实施抓捕。

据警方透露，违法人员张某、杜某某、周某某（在逃）、韩某某（在逃）四人长期以来在袁家村周边用黑车从事非法载客营运，为获取非法利益，四人结成团伙，对在景区合法运营的外来车辆以欺骗、谩骂等威胁手段进行驱赶，以达到垄断营运的目的。

1月31日，礼泉县公安局经过秘密侦查后，在掌握相关证据的基础上成功打掉了这一盘踞在烟霞镇袁家村4A级景区周边，从事非法载客营运的“行霸”。

目前，张某、杜某某因涉嫌强迫交易被公安局行政拘留，周某某、韩某某正在实施抓捕，案件正在进一步审查深挖之中。

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编辑： 辛超