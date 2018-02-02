用音乐浸润孩子心灵 西安举办扶贫教育普及音乐会

西部网讯（记者 张澍田 通讯员 黄颜琨 王翔）2月2日下午，由西安市教育局主办，西安交响乐团协办的扶贫教育普及音乐会伴随着威廉退尔序曲等美妙乐曲在西安音乐厅举办。来自西安8个区县乡村学校的近千名中小学生来到了西安音乐厅，首次在现场感受古典音乐的魅力。

2月2日，扶贫教育普及音乐会在西安音乐厅举办。

艺术助力近千名学生首次走进音乐厅

西部网、陕西头条记者了解到，参与此次活动的学生们来自西安市长安区、临潼区、高陵区、阎良区、西咸新区、鄠邑区、蓝田县、周至县等8个区县的乡村学校，这是他们第一次走进省内最高规格的艺术场馆，现场感受古典音乐，在威廉退尔序曲、乡村骑士间奏曲等美妙的音乐中，度过了一个充满了想象力和乐趣的下午。

在普及音乐会现场，西安交响乐团的乐手们一边讲授音乐知识，展示乐器的不同音色质感，一边演奏古典音乐，鲜活和生动的现场气氛赢得了孩子们的热烈掌声和学校老师们的积极评价。

西安交响乐团团长秦智峰作为此次普及音乐会的指挥，从弦乐、木管乐、铜管乐，到打击乐，为孩子们一一介绍了交响乐团的重要组成部分，其生动有趣的讲解方式给现场的学生们留下了深刻的印象。

高陵区城关小学的许云诺同学告诉记者，之前听音乐都是通过音频，没有现场聆听丰富，“来到这里才知道可以用音乐来表达自己的感情，还能了解到很多关于音乐的知识，指挥讲得特别幽默。”

2月2日，扶贫教育普及音乐会在西安音乐厅举办。

从刚开始鼓掌的生涩，到慢慢融入氛围，还有孩子不由自主模仿指挥打拍子，演出结束后孩子们走出大厅还在回味音乐会的体验，“原来竖琴是长那个样子啊”“指挥叔叔的讲解太搞笑了”“交响乐并没有想象的难懂”。

鄠邑第八中学音乐老师表示，孩子之前接触音乐的方式都只是课本，多媒体的音频展示，会感觉音乐离自己很遥远。“今天来的这些孩子们都是第一次来到音乐厅，他们家庭条件不富裕，平时没有机会能到这现场感受交响乐，所以他们都很激动也很好奇。希望这次活动之后对他们对音乐能够有新的认识，可以从欣赏中领略艺术的美，也发现生活的美。”

据介绍，本次音乐会除了古典音乐的普及与欣赏，还组织了200名学生参观西安市明清皮影艺术博物馆，用精致细腻的皮影作品为孩子们上一堂生动的中国传统文化普及课。

2月2日，扶贫教育普及音乐会在西安音乐厅举办。

“高雅艺术进校园”累计走进23所学校 为6500余名中小学生送去交响乐演出

西安音乐厅工作人员表示，“教育扶贫”能让贫困地区的孩子掌握知识、改变命运、造福家庭，是最有效、最根本的精准扶贫。随着教育扶贫的进一步开展，加强美育教育提到了前所未有的高度，精准的艺术扶贫逐渐成为教育扶贫中非常重要的部分。

“学生通过感受、体验、鉴赏高品质的音乐美，感受音乐表现的不同情绪和情境，既能提升对于美的感受能力，也能激发更为广泛的想象力和创造力。”现场聆听音乐会的中学教师告诉记者，艺术教育既是培养和提高人的审美意识、艺术想象力和艺术创造力的重要手段，同时也是世界了解中国的一个重要平台。

“将艺术欣赏、知识传播结合为一体，让孩子们轻松学会听交响乐的同时提高审美能力和艺术想象力、创造力，这是西安交响乐团这些年一直在做的工作。”西部网、陕西头条记者了解到，在此次扶贫教育普及音乐会之前，西安交响乐团“高雅艺术进校园”活动已经走进了23所中小学，累计为孩6500余名中小学生送去交响乐演出。

据介绍，除音乐基础知识普及之外，西安交响乐团还将帮助指导学校艺术社团的建设和学生艺术社团活动、指导建立艺术团与学校日常综合艺术活动帮扶机制并积极参与学校开展的艺术活动、帮助辅导和提升音乐教师的教育教学水平和学生艺术社团的组织指挥能力等。

编辑： 王瑜